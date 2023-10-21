Видео ⟩ Пара занялась любовью в туалете самолета. В аэропорту их встретила полиция

Влюбленных застал в туалете один из членов экипажа.

На видео видно, как пассажиры аплодируют и кричат, когда сотрудник EasyJet открывает дверь туалета.

На кадрах видно, что пара не была настроена преждевременно прекращать свои занятия любовью, поэтому мужчина снова закрыл дверь, чтобы присоединиться к так называемому Mile High Club. Это сленговый термин, обозначающему людей, которые занимались сексом в самолете во время полета.

Представитель EasyJet сообщил изданию MailOnline, что, когда самолет приземлился в аэропорту испанского острова, там уже ждала полиция.

Пассажирам, сидевшим на задних сиденьях и наблюдавшим за происходящим, это показалось забавным. Было слышно, как одна из женщин воскликнула "О Боже!". Затем она спросила свою подругу, не снимала ли она это на камеру.

Создавалось впечатление, что сотрудник не знал, как реагировать в такой ситуации.

Видео: Стюард открывает дверь туалета и ловит влюбленных

Видео стало популярным в социальных сетях. Один пользователь пошутил: "Ryanair будет взимать за это дополнительную плату". Другой добавил: "Надеюсь, это был не пилот".

Представительница EasyJet сообщила британским СМИ: "Мы можем подтвердить, что 8 сентября самолет, летевший из Лутона на Ибицу, был встречен полицией. Личность пары неизвестна, также не подтверждено, были ли произведены какие-либо аресты на Ибице".