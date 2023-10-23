Lidl проведет Дни открытых дверей в своих магазинах

Чтобы познакомить потенциальных коллег с повседневной трудовой жизнью персонала и рабочей обстановкой, Lidl впервые проводит Дни открытых дверей в своих магазинах. Заинтересованные могут принять участие в групповых экскурсиях и ознакомиться с рабочими помещениями магазинов, которые обычно закрыты от покупателей - складом, комнатами для сотрудников, помещением таромата, а также задать все интересующее вопросы о работе в розничной компании.
День открытых дверей Lidl в магазине в Кенгарагсе на улице Прушу, 1, запланирован на 24 октября, а Lidl в Елгаве (улица Ригас, 50) откроет свои двери для желающих 31 октября.
В день открытых дверей в каждом магазине запланированы экскурсии для 6 групп посетителей: руководство магазина и менеджеры по персоналу покажут изнутри магазин и его подсобные помещения.
Экскурсии состоятся по указанным адресам в 9.00, 11.00, 13.00, 15:00, 17:00 и 19:00.
Предварительная регистрация не требуется, но необходимо прибыть минимум за 5 минут до начала экскурсии. Заинтересованных лиц регистрируют на входе в магазин сотрудники Lidl.
"Этот углубленный, наглядный и очень интересный рассказ о рабочих буднях магазинов Lidl в первую очередь рассчитан на наших будущих коллег, которым мы хотим показать нашу рабочую среду. Работа в Lidl насыщенная и динамичная, а обязанности в течение дня - разнообразны, в соответствии с нашей моделью «каждый делает все». Это новый подход для Латвии, поэтому у потенциальных коллег могут возникнуть вопросы - мы готовы ответить на них во время экскурсий в рамках Дня открытых дверей, а также подробно показать рабочую среду и организацию работы наших магазинов", - говорит Лина Кипасто, руководитель департамента персонала Lidl Latvija.
Как уже сообщалось, Lidl недавно объявил о более чем 100 новых вакансиях для будущих магазинов в Сигулде, Елгаве и двух магазинов в Риге (в Кенгарагсе и на ул. Краста).
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