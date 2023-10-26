Сколько газа в Инчукалнском подземном хранилище в начале сезона?

В начале официального сезона отбора природного газа в Инчукалнском подземном газохранилище хранится 21,7 тераватт-часа газа, сообщает оператор системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus).
Как отметили в компании,
сезон отбора газа в этом году начался с самого большого за последние пять лет объема природного газа, находящегося в хранилище.
По данным Conexus, с 1 мая до окончания сезона закачки природного газа в хранилище было размещено 12,7 тераватт-часа газа. В течение сезона закачки около 70% общего объема газа в общую зону Латвии и Эстонии поступило из Литвы, 30% - из Финляндии.
Для обеспечения надежности и бесперебойности поставок газ в хранилище закачивается и во время сезона отбора.
Как сообщалось, оборот Conexus в первом полугодии текущего года составил 32,397 млн евро, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а прибыль увеличилась на 49,6% - до 8,073 млн евро.
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