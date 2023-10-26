Орбан заявил, что гордится своей стратегией отношений с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встречался с президентом России Владимиром Путиным в Китае, объявил в четверг, 26 октября, что гордится своими отношениями с Москвой.
"У нас в этом отношении очень понятная политика, которая отличается от стратегии многих других здесь. У вас стратегия войны, у нас - стратегия мира. И мы хотим сделать все для того, чтобы был мир", - заявил Виктор Орбан.
"Мы поддерживаем все каналы коммуникации с Россией, иначе шансов на мир не будет. Это наша стратегия, и мы ею гордимся. Мы единственные, кто говорит от имени и ради мира", - добавил премьер-министр.
Напомним, что 17 октября венгерский премьер Виктор Орбан и президент России Владимир Путин встретились в Пекине. Заигрывание Будапешта с Пекином также вызывает настороженность в других странах ЕС и НАТО.
Послы стран-членов НАТО и Швеции встретились в Будапеште на прошлой неделе, чтобы обсудить растущую обеспокоенность по поводу углубления отношений Венгрии с Россией, сообщило посольство США.
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