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Орбан заявил, что гордится своей стратегией отношений с Россией

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Виктор Орбан и Владимир Путин во время состоявшейся 17 октября в Китае встречи.
Виктор Орбан и Владимир Путин во время состоявшейся 17 октября в Китае встречи. Фото: GRIGORY SYSOEV /SPUTNIK / KREMLIN POOL

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встречался с президентом России Владимиром Путиным в Китае, объявил в четверг, 26 октября, что гордится своими отношениями с Москвой.

"У нас в этом отношении очень понятная политика, которая отличается от стратегии многих других здесь. У вас стратегия войны, у нас - стратегия мира. И мы хотим сделать все для того, чтобы был мир", - заявил Виктор Орбан.

"Мы поддерживаем все каналы коммуникации с Россией, иначе шансов на мир не будет. Это наша стратегия, и мы ею гордимся. Мы единственные, кто говорит от имени и ради мира", - добавил премьер-министр.

Напомним, что 17 октября венгерский премьер Виктор Орбан и президент России Владимир Путин встретились в Пекине. Заигрывание Будапешта с Пекином также вызывает настороженность в других странах ЕС и НАТО.

Послы стран-членов НАТО и Швеции встретились в Будапеште на прошлой неделе, чтобы обсудить растущую обеспокоенность по поводу углубления отношений Венгрии с Россией, сообщило посольство США.

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