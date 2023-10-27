В Межапарке открывается "Сад света" и мультимедийная выставка "Белоснежка"

Галерея: В Межапарке откроется "Сад света", где можно будет посмотреть мультимедийную выставку "Белоснежка"

"Сад света" - международный проект под открытым небом, состоящий из световых скульптур и экспозиций, звукового оборудования и световых проекций.

"Сад света" сотрудничает с международной мультимедийной компанией S4 Lights. Предприятие сотрудничает с такими компаниями, как "Диснейленд", SeaWorld и Silver Dollar.

Представления каждый год проходят в нескольких европейских столицах. В этом году сказочные экспозиции также откроют свои двери для посетителей в Будапеште, Белграде и Бухаресте.

Выставка будет открыта каждый день в течение четырех месяцев, включая выходные и праздничные дни.