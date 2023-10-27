Для поездок за границу Кариньш иногда пользовался частными самолетами. Чаще всего это оплачивал ЕС

Газета выяснила, что в 2023 году, до смены правительства, Кариньш успел совершить 15 рабочих визитов за пределы Латвии, и расходы на полеты составили 276 тыс. евро. В 2023 году Кариньш летал с рабочими визитами в Бельгию, Эстонию, Литву, Германию, Молдову, Польшу и Великобританию, сообщили в Государственной канцелярии.

Девять раз Кариньш летел рейсами аirBaltic или польской авиакомпании LOT. Эти полеты были оплачены из государственной казны на сумму 12 315 евро. Остальные шесть полетов были специальными рейсами частных авиакомпаний.

Пресс-секретарь Кабинета министров Санта Йиргенсоне пояснила, что частные самолеты используются только в тех случаях, когда нет подходящего регулярного рейса, и чаще всего Кариньш летал на них на заседания Евросовета, то есть расходы покрывал ЕС. Эти полеты обошлись в 263 783 евро.

Специальные рейсы организовывали два турагентства - Express Travel и Averoja. Стоимость договора с Express Travel составляла 134 999,99 евро, но он больше не действует. В июне был заключен договор с Averoja на сумму 138 999,90 евро на следующие 12 месяцев на основе проведенного Государственной канцелярией ценового опроса.

В стоимость перелетов входят и затраты на сопровождающие премьер-министра делегации. Йиргенсоне не могла назвать точную численность сопровождающих делегаций, отметив, что это зависит от цели визита. В делегацию премьер-министра могут входить не только советники, но и представители различных учреждений.