Украина и США создали гибридные системы ПВО

NYT сообщает, что страны готовы экспериментировать с этими системами вооружения. В программе объединены современные ракеты западного калибра "земля-воздух" с преобразованными пусковыми установками советского времени или радарами, которые уже имеются в распоряжении украинских силовиков.

"С приближением зимы Украина отчаянно нуждается в усилении средств противовоздушной обороны, чтобы защитить электросети от ударов России, которые могут погрузить страну в ледяную тьму", - говорится в публикации.

Один из этих вариантов импровизированной противовоздушной обороны объединяет советские ракетные пусковые установки "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, а во втором варианте комбинированы ракеты советского времени и американские ракеты Sidewinder. Оба варианта за последние месяцы были протестированы на военных базах США, их предполагается поставлять в Украину уже этой осенью, сообщает NYT.

Третий вариант - ракетная система Hawk, объединенная с установками советской эпохи, - уже испытан на полях боя в Украине, сообщают СМИ.

NYT отмечает, что эти гибридные системы "помогают исправить критические недочеты в противовоздушной обороне Украины".