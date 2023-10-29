Латвийский рынок труда в этом году пополнился примерно 14 тысячами работников из третьих стран, сообщает Panorāma.
Видео ⟩ В этом году в Латвию въехало 14 тысяч работников: мнения предпринимателей и жителей отличаются
Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) обязался упорядочить систему регистрации гастарбайтеров, так как часто они регистрируются в соседних странах и там же платят налоги.
Более широкое открытие рынка труда пока политически не обсуждается.
То, что мнение латвийского общества об иммиграции неоднозначно, показывают и опросы, и мнения, высказываемые в публичном пространстве.
На этой неделе и в правительство, и в Сейм подан подписанный примерно 600 людьми меморандум "об обеспечении интересов Латвийской государственности". Одно из ключевых посланий меморандума - нет иммиграции.
Почти противоположное мнение разделяют предприниматели, которые считают, что для экономического развития дополнительные рабочие руки необходимы.
По мнению исследователей, Латвии необходима целенаправленная и систематическая политика привлечения рабочей силы и вопрос не стоит оставлять на самотек.
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