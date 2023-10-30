Фото и видео ⟩ После 15-летнего перерыва British Airways вернулась в Ригу

Галерея: рейс British Airways

В этом зимнем сезоне British Airways будет выполнять рейсы между британской столицей и Ригой три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям. Продолжительность полета составит два часа 50 минут.

"British Airways была очень популярной авиакомпанией на авиационном рынке Балтии, поэтому это возвращение действительно радует. Сообщение с аэропортом Хитроу является отличным дополнением к сети направлений аэропорта "Рига". Мы рассчитываем, что это будет особенно оценено бизнес средой. Однако независимо от цели поездки - по делам или поездка на отдых, прямое сообщение с Хитроу, а из него в другие пункты мира является важным преимуществом для пассажиров стран Балтии", - подчеркнула Лиене Фрейвалде, директор департамента авиационных услуг и развития бизнеса аэропорта "Рига".

Нил Чернофф (Neil Chernoff), директор по сети и альянсам British Airways сказал: "Поскольку мы продолжаем инвестировать в новые продукты, услуги и технологии, мы рады укрепить наши связи между Лондоном и странами Балтии и вернуться в Ригу после столь долгого отсутствия. Мы уверены, что Рига станет любимым местом для наших клиентов, и мы будем рады приветствовать на борту как туристов, так и деловых путешественников, а также тех, кто воспользуется нашими рейсами, чтобы навестить свои семьи и друзей".

British Airways - национальный авиаперевозчик Великобритании, глобальная авиакомпания с полным спектром услуг, выполняющая рейсы в более чем 65 стран.

Клиенты British Airways имеют доступ к одной из крупнейших в мире сетей внутренних и международных рейсов. Авиакомпания предлагает рейсы в центральные аэропорты и из них в удобное для пассажиров время.

Ранее авиакомпания выполняла рейсы в Ригу с 1997 по 2007 год.