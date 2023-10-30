Фото ⟩ На Хэллоуин в Cinevilla можно встретить монстров и призраков из кино

Приключение начинается с кинокадров из фильмов ужасов, после чего следует путешествие в страшный Хэллоуинский городок, где киногерои оживут и встретят как маленьких, так и взрослых посетителей парка.

Парк хранит истории многих фильмов и является домом для многих кинолент. У каждого посетителя ежедневно с 27 октября по 4 ноября с 18:00 до 23:00 будет возможность побывать в каждом фильме, прогуляться по городу, познакомиться и сфотографироваться с главными героями, которые оживут на Хэллоуин.

Синевилья как город необычный, так как его ждут захватывающие дух призраки, призраки и приключения, сопровождаемые играми света и тени, привидениями, привидениями, детским смехом и хохотом. Все это можно найти в Cineville, который с наступлением темноты превращается в настоящий Хэллоуинский образ в городе.

Галерея: Хэллоуин в Cinevilla