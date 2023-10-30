У свежих овощей и фруктов будет сниженная ставка PVN - 12%

Учитывая, что для такого шага еще необходимо согласовать финансовые источники, правительство подготовит соответствующее предложение ко второму чтению законопроекта госбюджета на 2024 год, отметила Силиня.

Несколько последних лет к свежим фруктам и овощам в Латвии применяется пониженная ставка PVN в размере 5%.

Ранее допускалось, что в бюджете следующего года ставка PVN на фрукты и овощи будет установлена в полном объеме - 21%, но теперь найден компромисс - определить в следующем году пониженную ставку PVN в размере 12%.

Как сообщалось, ранее премьер-министр заявила, что коалиция договорилась о поддержке только местных производителей фруктов и овощей, а не всех производителей.

Пониженная ставка PVN в размере 5% на фрукты и овощи действует с 1 января 2018 года по 31 декабря этого года.