В Беларуси музыкантов рок-группы приговорили к долгим срокам заключения

Во вторник, 31 октября, белорусский суд приговорил музыкантов рок-группы Tor Band, ставшей символом протестного движения, к длительным срокам тюремного заключения.
Группа Tor Band приобрела широкую популярность в 2020 году, когда страну охватили массовые протесты против фальсификации президентских выборов.
Трое членов группы были задержаны в октябре 2022 года.
Гомельский суд во вторник, 31 октября, признал музыкантов виновными по четырем статьям - разжигание вражды, создание экстремистской организации, дискредитация Беларуси и оскорбление президента, сообщает правозащитная организация "Весна".
Лидера группы Дмитрий Головач был приговорен к девяти годам лишения свободы, Евгений Бурло - к восьми годам, Андрей Яремчик - к семи с половиной годам лишения свободы.
За время пребывания в тюрьме здоровье музыкантов резко ухудшилось. По мнению активистов, Бурло срочно необходима операция на позвоночнике. В суд он прибыл на костылях и не смог встать, когда оглашали приговор.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская осудила приговор, назвав музыкантов "символами надежды и сопротивления".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!