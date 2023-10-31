В Беларуси музыкантов рок-группы приговорили к долгим срокам заключения

Группа Tor Band приобрела широкую популярность в 2020 году, когда страну охватили массовые протесты против фальсификации президентских выборов.

Трое членов группы были задержаны в октябре 2022 года.

Гомельский суд во вторник, 31 октября, признал музыкантов виновными по четырем статьям - разжигание вражды, создание экстремистской организации, дискредитация Беларуси и оскорбление президента, сообщает правозащитная организация "Весна".

Лидера группы Дмитрий Головач был приговорен к девяти годам лишения свободы, Евгений Бурло - к восьми годам, Андрей Яремчик - к семи с половиной годам лишения свободы.

За время пребывания в тюрьме здоровье музыкантов резко ухудшилось. По мнению активистов, Бурло срочно необходима операция на позвоночнике. В суд он прибыл на костылях и не смог встать, когда оглашали приговор.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская осудила приговор, назвав музыкантов "символами надежды и сопротивления".