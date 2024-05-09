Чт, 9.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео В центре Риги загорелся деревянный двухэтажный дом

rus.tvnet.lv
Обновлено 9 мая 2024, 22:50
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums

Вечером в четверг, 9 мая, на улице Лабораторияс в Риге загорелся деревянный двухэтажный дом, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Видео очевидцев: В центре Риги загорелся деревянный двухэтажный дом

В 20:41 пожарным поступил вызов на улицу Лабораторияс в Риге, где, по предварительной информации, горело двухэтажное деревянное здание.

Пожарные спасли двух человек из здания с помощью автомобильной лестницы, еще двух человек до приезда VUGD спасли сотрудники Госполиции.

В результате пожара пострадали два человека, их доставили медикам, а 13 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

Соседние дома также были проверены, но дыма не было и эвакуация не потребовалась.

На данный момент работы на месте продолжаются и после локализации пожара будет уточнена площадь пожара, а также может быть уточнена информация о пострадавших и спасенных людях.

В тушении пожара приняли участие более 35 пожарных, восемь автоцистерн и три автоцистерны.

Видео: В центре Риги загорелся деревянный двухэтажный дом

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти