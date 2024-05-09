Видео очевидцев: В центре Риги загорелся деревянный двухэтажный дом

В 20:41 пожарным поступил вызов на улицу Лабораторияс в Риге, где, по предварительной информации, горело двухэтажное деревянное здание.

Пожарные спасли двух человек из здания с помощью автомобильной лестницы, еще двух человек до приезда VUGD спасли сотрудники Госполиции.

В результате пожара пострадали два человека, их доставили медикам, а 13 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

Соседние дома также были проверены, но дыма не было и эвакуация не потребовалась.

На данный момент работы на месте продолжаются и после локализации пожара будет уточнена площадь пожара, а также может быть уточнена информация о пострадавших и спасенных людях.

В тушении пожара приняли участие более 35 пожарных, восемь автоцистерн и три автоцистерны.

Видео: В центре Риги загорелся деревянный двухэтажный дом

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