ВИДЕО ⟩ В спальном районе Таллинна замечен хищник

Зоолог также подчеркивает, что шакал не несет угрозы ни людям, ни домашним животным. "Не зафиксировано ни одного случая, чтобы шакал напал на человека. Он любит обитать в районах с частными домами, где есть компостные кучи. В них он любит полакомиться", - сказал Тиммо. Что касается домашних животных, то шакал на них также не нападает и своим присутствием даже вытесняет лис и енотовидных собак - разносчиков парши, которая как раз представляет угрозу для кошек и собак.