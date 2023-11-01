ВИДЕО ⟩ В спальном районе Таллинна замечен хищник

Читатель Rus.Postimees поделился с редакцией видео с неким хищником, который разгуливал по столичному району Пельгулинна.
"Волк или шакал?" - задался читатель вопросом.
Так как в редакции не смогли однозначно определить, кто именно запечатлен на видео, мы связались с зоологом и основателем Эстонского териологического общества Уудо Тиммо.
"Это совершенно точно шакал", - констатировал Тиммо.
Но как различить волка и шакала? "Во первых, у шакала более острый нос, больше похожий на лисий. У волка нос более массивный", - объяснил Тиммо. Он также добавил, что у волков нет свойственной шакалам светлой шерсти под горлом.
Шакал ниже и легче волка, поэтому знающему человеку их легко различить. "Путаница может возникнуть только со щенками волка и шакала", - отметил зоолог.
По мнению Тиммо, крупные хищники редко попадают в города, но шакал является исключением. "Например, они уже несколько лет живут на территории Музея под открытым небом в Рокка-аль-Маре, - сказал он, добавив, что шакалов замечали и в других районах, например, на Пальяссааре и недалеко от Таллинна на полуострове Суурупи. - Встретить их в городе уже не редкость по сравнению с волками".
Зоолог также подчеркивает, что шакал не несет угрозы ни людям, ни домашним животным. "Не зафиксировано ни одного случая, чтобы шакал напал на человека. Он любит обитать в районах с частными домами, где есть компостные кучи. В них он любит полакомиться", - сказал Тиммо. Что касается домашних животных, то шакал на них также не нападает и своим присутствием даже вытесняет лис и енотовидных собак - разносчиков парши, которая как раз представляет угрозу для кошек и собак.
Шакалы живут в Эстонии уже 13 лет, и, по оценке Тиммо, скорее, идут на пользу нашей экосистеме. Например, с присутствием шакалов уменьшается ареал обитания лис, и птицы могут чувствовать себя более спокойно и лучше размножаться. Сам шакал в основном питается падалью.
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