В Lidl появятся корзинки с колесиками

"Это радостный день для всех, кто нам писал, звонил и умолял предлагать не только закупочные тележки, но и корзинки! В регулярных опросах удовлетворенности клиентов эта тема постоянно упоминалась. Поэтому мы рады сообщить, что в пятницу, 3 ноября, с 7.30 утра у клиентов Lidl появится возможность использовать корзинки с колесиками", - сообщил горячую новость представитель Lidl Latvija Ингарс Рудзитис.

Синие пластиковые корзинки-тележки Lidl имеют четыре колесика и две ручки - одну для подъема, а другой, чтобы корзинку тащить. Они производятся в Испании и подлежат вторичной переработке. Их объем составляет 56 литров!

Для использования корзинок-тележек не потребуется залоговая монета, и они будут размещены на видном месте у входа в торговый зал магазина.

SIA Lidl Latvija создано в феврале 2018 года. В настоящее время в 12 городах Латвии работает 26 магазинов.