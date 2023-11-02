Видео ⟩ Пожилая женщина живет в квартире, кишащей тараканами

Искоренить тараканов женщине не удалось ни спреями, ни специальным порошком. Сейчас в своей квартире она выставляет купленные в магазине тараканьи домики.

Тараканы - далеко не единственная проблема в новом доме: несмотря на то, что на дворе ноябрь, дом не отапливается должным образом.

Эдит жалуется на холодные комнаты. Женщина говорит, что спит дома, накрывшись несколькими одеялами и одевшись в несколько слоев одежды, но все равно холодно.

Поскольку женщина пенсионного возраста и ей присвоен статус малообеспеченной, она может претендовать на получение муниципальной квартиры. Также с дамой регулярно общается социальный работник - выслушивает и помогает с проблемами.

В самоуправлении Елгавы подтверждают, что Эдите стоит в очереди на получение муниципальной социальной квартиры с начала года. Елгавское самоуправление предложит даме другую квартиру, как только она появится в наличии.

Дом, в котором живет Эдите, принадлежит компании RN Consulting - ее представитель утверждает, что впервые слышит о проблеме с тараканами, хотя Эдите говорит, что однажды даже показывала хозяину домики от насекомых.

"Даже если они [насекомые] там есть, мы, конечно, постараемся разрешить ситуацию, вызовем соответствующую компанию, чтобы она разобралась.

Отопление есть, я не знаю, почему вы говорите, что его нет. Мы отапливаем пеллетами и смотрим по времени. В середине дня мы снижаем температуру, а вечером, когда люди уже дома, снова повышаем", - заявил представитель компании.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu