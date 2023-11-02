Видео ⟩ Пожилая женщина живет в квартире, кишащей тараканами

Квартира Эдите в Елгаве, куда она переехала два месяца назад, кишит тараканами, сообщает программа Bez Tabu.
Искоренить тараканов женщине не удалось ни спреями, ни специальным порошком. Сейчас в своей квартире она выставляет купленные в магазине тараканьи домики.
Тараканы - далеко не единственная проблема в новом доме: несмотря на то, что на дворе ноябрь, дом не отапливается должным образом.
Эдит жалуется на холодные комнаты. Женщина говорит, что спит дома, накрывшись несколькими одеялами и одевшись в несколько слоев одежды, но все равно холодно.
Поскольку женщина пенсионного возраста и ей присвоен статус малообеспеченной, она может претендовать на получение муниципальной квартиры. Также с дамой регулярно общается социальный работник - выслушивает и помогает с проблемами.
В самоуправлении Елгавы подтверждают, что Эдите стоит в очереди на получение муниципальной социальной квартиры с начала года. Елгавское самоуправление предложит даме другую квартиру, как только она появится в наличии.
Дом, в котором живет Эдите, принадлежит компании RN Consulting - ее представитель утверждает, что впервые слышит о проблеме с тараканами, хотя Эдите говорит, что однажды даже показывала хозяину домики от насекомых.
"Даже если они [насекомые] там есть, мы, конечно, постараемся разрешить ситуацию, вызовем соответствующую компанию, чтобы она разобралась.
Отопление есть, я не знаю, почему вы говорите, что его нет. Мы отапливаем пеллетами и смотрим по времени. В середине дня мы снижаем температуру, а вечером, когда люди уже дома, снова повышаем", - заявил представитель компании.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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