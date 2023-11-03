Второй случай пересадки свиного сердца человеку также окончился смертью

У 58-летнего пациента Лоуренса Фосетта (Lawrence Faucette) за несколько дней до смерти 30 октября появились признаки того, что его организм отторгает пересаженный орган.

Ранее мужчина попал в больницу из-за сердечной недостаточности. На следующий день он получил одобрение медицинского учреждения на операцию.

Похожий случай случился и в прошлом году. По словам врачей, в сердце свиньи, пересаженной 57-летнему мужчине в начале 2022 года, были обнаружены следы свиного вируса. Это могло бы объяснить, почему мужчина умер через два месяца после трансплантации.

20 апреля команда врачей, проводившая экспериментальную процедуру, заявила, что сердце свиньи могло быть инфицировано цитомегаловирусом свиньи. Этот вирус обычно обнаруживается у поросят и может вызывать симптомы, похожие на насморк. Также известно, что этот вирус может сократить продолжительность жизни приматов, которым трансплантировали ткани или органы инфицированных свиней, говорится в исследовании 2018 года.

Первый такой пациент Дэвид Беннетт получил генетически модифицированное свиное сердце в январе этого года и поначалу после операции чувствовал себя хорошо. Однако через два месяца после трансплантации он умер.