Без поддержки, но с повышенным НДС и бюрократией. Грозит ли Латвии бунт фермеров?

Фермеры со всей Латвии в четверг приехали сюда на внеочередное собрание, организованное "Крестьянским Сеймом", и потребовали за задержки в предоставлении поддержки ответственности от тех, кто отвечает за сельскохозяйственную политику. Как заявил "Крестьянский Сейм", Министерство земледелия не прислушалось к озабоченности фермеров и их просьбам о создании механизмов поддержки, которые были озвучены еще летом.

Министерство также не смогло предложить инструменты для преодоления кризиса: нет программы оборотных средств, не начато внесение изменений в стратегический план, никто не имеет ни малейшего представления о том, когда и какие выплаты получат фермеры, а с 1 января перестанет действовать сниженная 5%-ная ставка НДС на фрукты и овощи.

Представители организации утверждают, что уже с начала года пытаются рационально решить эти вопросы, предлагая конструктивные изменения, но общение с чиновниками Минземледелия не увенчалось успехом. О критической ситуации в сельском хозяйстве свидетельствовало большое количество присутствовавших на собрании фермеров.

Руководитель "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш заявил, что проблемы крайне остры - фермеры получат самые маленькие прямые выплаты, а бюрократическое бремя растет. В конце сентября - начале октября фермеры ждали ясности о поддержке, но этого не произошло. Уже сейчас многие хозяйства испытывают нехватку денежных средств, а программа оборотных средств, которая должна была бы решить эту проблему, не работает.