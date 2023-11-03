Без поддержки, но с повышенным НДС и бюрократией. Грозит ли Латвии бунт фермеров?

"Долой бюрократию!", "Если не будет решительных действий, я буду в Риге", "Бюрократия, нелогичные требования, повышенный НДС, снижение прямых выплат, IТ-системы не работают. Кто возьмет на себя ответственность?" - такие призывы вчера, 2 ноября, были видны на плакатах, прикрепленных к сельскохозяйственной технике в Слампе Тукумской волости. Об этом рассказывает Latvijas Avīze.
Фермеры со всей Латвии в четверг приехали сюда на внеочередное собрание, организованное "Крестьянским Сеймом", и потребовали за задержки в предоставлении поддержки ответственности от тех, кто отвечает за сельскохозяйственную политику. Как заявил "Крестьянский Сейм", Министерство земледелия не прислушалось к озабоченности фермеров и их просьбам о создании механизмов поддержки, которые были озвучены еще летом.
Министерство также не смогло предложить инструменты для преодоления кризиса: нет программы оборотных средств, не начато внесение изменений в стратегический план, никто не имеет ни малейшего представления о том, когда и какие выплаты получат фермеры, а с 1 января перестанет действовать сниженная 5%-ная ставка НДС на фрукты и овощи.
Представители организации утверждают, что уже с начала года пытаются рационально решить эти вопросы, предлагая конструктивные изменения, но общение с чиновниками Минземледелия не увенчалось успехом. О критической ситуации в сельском хозяйстве свидетельствовало большое количество присутствовавших на собрании фермеров.
Руководитель "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш заявил, что проблемы крайне остры - фермеры получат самые маленькие прямые выплаты, а бюрократическое бремя растет. В конце сентября - начале октября фермеры ждали ясности о поддержке, но этого не произошло. Уже сейчас многие хозяйства испытывают нехватку денежных средств, а программа оборотных средств, которая должна была бы решить эту проблему, не работает.
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