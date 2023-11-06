Lage gastronomija добавляет вкусы Мишлен к своему ассортименту

В этом году сети кафе-магазинов Lage gastronomija исполняется 10 лет. Это праздничное событие бизнес решил отметить профессионально, пригласив к сотрудничеству на собственное производство Юрiя Коврiженко (@yurii_kovryzhenko) – известного шеф-повара, телеведущего, почетного члена Michelin Guide 2019.
“В прошлом году мы обслужили более чем 1 070 000 гостей. Даже в условиях непростых событий последних лет мы стремительно развиваемся и идём в ногу со временем, внимательно прислушиваясь к пожеланиям наших покупателей. Вклад такого специалиста, как Юрiй, в гастрономическое развитие наших процессов определённо принесёт долгосрочные плоды”, - делится мнением руководитель производства Андрiй Калагурка.
Опыт Юрiя Коврiженко в мировой ресторанной индустрии огромен, а количество наград впечатляет. Среди них Global Chef Awards 2017, Ambassador of Taste for the Global Gastronomy 2021, 2022, Gold Medal Best of Gastronomy 2021, он также является почётным членом престижной международной организации Disciples Escoffier International, посвящённой искусству кулинарии.
“Я был очень приятно удивлён тем фактом, что абсолютно вся продукция
Lage gastronomija – это ручной труд от начала и до конца! Я даже обозначил для себя “производство” более тёплым и домашним термином “фабрика-кухня“, подчёркивая ценность ручного труда и каждого работника. Это удивительно – справляться с такими объёмами вручную, на это способна только дружная и профессиональная команда!”- рассказывает Юрiй Коврiженко.
Оборот Lage gastronomija в 2022 году составил 8 000 000 евро. В прошлом месяце портфолио сети пополнил новый трендовый 13-ый по счёту магазин-кафе уже за пределами столицы, в т/ц Apelsīns в Адажи. В планах компании также открытие гастрономического бутика в Юрмале весной следующего года. Важно заметить, что бренд постепенно полностью обновляет дизайн своих магазинов, добавляя еще большего уюта и комфорта для гостей.
“Lage gastronomija – это бренд-праздник. Я разрабатывал новые банкетные позиции и канапе для пополнения уже имеющегося ассортимента и поймал себя на мысли, что не могу остановиться творить. Совместно с опытными поварами мы также приготовили ресторанного уровня блюда с гарнирами, которые за очень приемлемую цену уже ждут вас в каждом магазине сети. Рецепт моего борща знаменит во всём мире, и теперь этот борщ доступен каждому гостю Lage gastronomija”, - делится опытом Юрiй.
Важно обозначить, что концепт бренда действительно уникален своей многогранностью, ведь в одном месте гость может найти абсолютно всё как для праздничного стола, так и для обеда с коллегами.
“Лучшие кондитера ежедневно создают огромное количество изысканных тортов и дессертов, выкладывая каждую свежую ягодку так, чтобы продукт приносил и эстетическое наслаждение. Мы получаем множество индивидуальных заказов различной сложности и всегда стараемся осуществить даже самые невероятные идеи наших гостей”,-обещает руководитель производства Андрiй Калагурка.
Стоит напомнить, что в магазинах-кафе сети представлены продукты ещё двух не менее известных на рынке брендов: воки, лепёшки, индийские и восточные блюда от ресторана Gan bei и итальянские блюда и пиццы от ресторана De arte.