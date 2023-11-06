Lage gastronomija добавляет вкусы Мишлен к своему ассортименту

Фото: Пресс-фото

Оборот Lage gastronomija в 2022 году составил 8 000 000 евро. В прошлом месяце портфолио сети пополнил новый трендовый 13-ый по счёту магазин-кафе уже за пределами столицы, в т/ц Apelsīns в Адажи. В планах компании также открытие гастрономического бутика в Юрмале весной следующего года. Важно заметить, что бренд постепенно полностью обновляет дизайн своих магазинов, добавляя еще большего уюта и комфорта для гостей.

Фото: Пресс-фото

“Lage gastronomija – это бренд-праздник. Я разрабатывал новые банкетные позиции и канапе для пополнения уже имеющегося ассортимента и поймал себя на мысли, что не могу остановиться творить. Совместно с опытными поварами мы также приготовили ресторанного уровня блюда с гарнирами, которые за очень приемлемую цену уже ждут вас в каждом магазине сети. Рецепт моего борща знаменит во всём мире, и теперь этот борщ доступен каждому гостю Lage gastronomija”, - делится опытом Юрiй.

Фото: Пресс-фото

Важно обозначить, что концепт бренда действительно уникален своей многогранностью, ведь в одном месте гость может найти абсолютно всё как для праздничного стола, так и для обеда с коллегами.

Фото: Пресс-фото

“Лучшие кондитера ежедневно создают огромное количество изысканных тортов и дессертов, выкладывая каждую свежую ягодку так, чтобы продукт приносил и эстетическое наслаждение. Мы получаем множество индивидуальных заказов различной сложности и всегда стараемся осуществить даже самые невероятные идеи наших гостей”,-обещает руководитель производства Андрiй Калагурка.

Стоит напомнить, что в магазинах-кафе сети представлены продукты ещё двух не менее известных на рынке брендов: воки, лепёшки, индийские и восточные блюда от ресторана Gan bei и итальянские блюда и пиццы от ресторана De arte.