Lage gastronomija добавляет вкусы Мишлен к своему ассортименту

Опыт Юрiя Коврiженко в мировой ресторанной индустрии огромен, а количество наград впечатляет. Среди них Global Chef Awards 2017, Ambassador of Taste for the Global Gastronomy 2021, 2022, Gold Medal Best of Gastronomy 2021, он также является почётным членом престижной международной организации Disciples Escoffier International, посвящённой искусству кулинарии.