Роль жирных кислот омега-3 в профилактике послеродовой депрессии

Материнство - это уникальный опыт, который меняет жизнь женщины. Однако примерно для 10-15% молодых мам радость от появления новой роли омрачается состоянием, известным как послеродовая депрессия. Хотя причины, почему это состояние так распространено, до конца не выяснены, существует ряд биологических, физиологических и социальных факторов, способствующих его возникновению. При появлении первых признаков депрессии, таких как плаксивость, апатия, раздражительность или изменения поведения, необходимо обратиться за помощью к специалисту. Исследования последних лет также показали, что важную роль в предотвращении послеродовой депрессии играют жирные кислоты омега-3.
Послеродовая депрессия - это расстройства настроения, которыми страдают около 10-15% женщин после родов и которые могут протекать и в легкой, и в более тяжелой форме. Она может начаться в любое время в течение первого года после родов, а причины ее возникновения до сих пор точно не ясны. Однако существует ряд факторов, которые, взаимодействуя друг с другом, могут способствовать развитию послеродовой депрессии.
- Биологические и физиологические факторы: гормональные изменения, психические заболевания;
- Психологические факторы: низкая самооценка, перфекционизм, психоэмоциональные травмы;
- Социальные факторы: отсутствие поддержки, конфликты, изоляция.
Наиболее распространенными признаками послеродовой депрессии являются плаксивость, чувство разочарования, апатия, изменения поведения, раздражительность, беспричинная неуверенность в себе, усталость и бессонница, потеря концентрации, плохой аппетит и панические атаки. Также женщина чаще конфликтует с окружающими, не хочет контактировать с другими людьми и друзьями, неспособна установить контакт с малышом и полюбить его, при этом испытывая большое чувство вины.
Если появились признаки послеродовой депрессии, нужно говорить об этом со своими близкими, обращаться за помощью к семейному врачу, в социальную службу или в одну из организаций, оказывающих поддержку молодым матерям.
Несколько международных исследований подтвердили, что одной из причин послеродовой депрессии может быть недостаток в организме жирных кислот омега-3. Во время беременности жирные кислоты EPS и DHS в первую очередь транспортируются через плаценту к плоду, что приводит к дефициту этих жирных кислот в организме матери. Исследования показали прямую зависимость между значениями индекса омега-3 (отражающего количество EPS и DHS в эритроцитах) и послеродовой депрессией. Доказано, что более высокий индекс омега-3 во время беременности снижает риск развития послеродовой депрессии. Повышенные риски развития депрессивных симптомов наблюдаются при снижении индекса омега-3 до 5% и ниже. Во время беременности индекс омега-3 должен составлять 8-11%.
Поэтому во время беременности важно употреблять достаточное количество жирных кислот омега-3, чтобы их хватало и беременной женщине, и для нормального развития малыша.
В ходе исследований было доказано, что низкий индекс омега-3 связан с различными осложнениями во время беременности, включая преждевременные роды, низкую массу тела ребенка при рождении, нарушения зрения и деятельности мозга, замедление когнитивного развития ребенка в раннем возрасте, а также повышенный риск развития послеродовой депрессии у женщин.
Жирные кислоты омега-3 можно получить, если включить в рацион жирную рыбу, такую как лосось и форель, а также различные семена и орехи. Сегодня также существует большой выбор качественных пищевых добавок, содержащих жирные кислоты омега-3, как в виде жидкого рыбьего жира, так и в капсулах. Möller′s предлагает высококачественный рыбий жир из Норвегии, который в том числе подходит для женщин в период беременности и грудного вскармливания. Möller′s Extra содержит высокую концентрацию жирных кислот омега-3 DHS и EPS без добавления других витаминов, что помогает поддерживать оптимальный уровень жирных кислот в организме. Möller′s Baby - натуральный рыбий жир, предназначенный для младенцев с 4-недельного возраста, чтобы уже на раннем этапе пополнить рацион жирными кислотами, важными для роста и развития.
Чтобы быть рядом и поддерживать женщин во время марафона беременности, Möller′s подготовил "Паспорт матери", в котором мы рассказываем женщинам о послеродовой депрессии, важности жирных кислот омега-3 для ее профилактики и нормального развития ребенка, а также делимся советами для хорошего самочувствия женщин, которые подготовила автор нескольких книг и ведущая телепередач Гундега Розе.