Роль жирных кислот омега-3 в профилактике послеродовой депрессии

Несколько международных исследований подтвердили, что одной из причин послеродовой депрессии может быть недостаток в организме жирных кислот омега-3. Во время беременности жирные кислоты EPS и DHS в первую очередь транспортируются через плаценту к плоду, что приводит к дефициту этих жирных кислот в организме матери. Исследования показали прямую зависимость между значениями индекса омега-3 (отражающего количество EPS и DHS в эритроцитах) и послеродовой депрессией. Доказано, что более высокий индекс омега-3 во время беременности снижает риск развития послеродовой депрессии. Повышенные риски развития депрессивных симптомов наблюдаются при снижении индекса омега-3 до 5% и ниже. Во время беременности индекс омега-3 должен составлять 8-11%.

Поэтому во время беременности важно употреблять достаточное количество жирных кислот омега-3, чтобы их хватало и беременной женщине, и для нормального развития малыша.

В ходе исследований было доказано, что низкий индекс омега-3 связан с различными осложнениями во время беременности, включая преждевременные роды, низкую массу тела ребенка при рождении, нарушения зрения и деятельности мозга, замедление когнитивного развития ребенка в раннем возрасте, а также повышенный риск развития послеродовой депрессии у женщин.

Жирные кислоты омега-3 можно получить, если включить в рацион жирную рыбу, такую как лосось и форель, а также различные семена и орехи. Сегодня также существует большой выбор качественных пищевых добавок, содержащих жирные кислоты омега-3, как в виде жидкого рыбьего жира, так и в капсулах. Möller′s предлагает высококачественный рыбий жир из Норвегии, который в том числе подходит для женщин в период беременности и грудного вскармливания. Möller′s Extra содержит высокую концентрацию жирных кислот омега-3 DHS и EPS без добавления других витаминов, что помогает поддерживать оптимальный уровень жирных кислот в организме. Möller′s Baby - натуральный рыбий жир, предназначенный для младенцев с 4-недельного возраста, чтобы уже на раннем этапе пополнить рацион жирными кислотами, важными для роста и развития.