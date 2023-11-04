ФОТО ⟩ Купившая дом женщина обнаружила в подвале загадочную комнату

В этом доме XIX века, по мнению покупательницы, идеально сочетались "винтажный шарм и историческая ценность". Во время осмотра подвала маклер обратила внимание Фелиции на странную дверь, скрытую за массивным старинным шкафом.

"Мы увидели через щель между боковой стенкой шкафа и стеной, что там находится дверь. Когда мы поговорили с продавцом недвижимости, тот сказал, что ключа от двери нет и что к ней не подходили уже несколько десятилетий", - рассказала Фелиция в интервью Newsweek.

За таинственной дверью новую хозяйку дома ждал целый клад исторических предметов: несколько газетных вырезок, фотографии, открытки и книгу по дентальной рентгенографии.

Но самый большой интерес вызвал стоящий в углу комнаты аппарат. Фелиция позвала свою старшую сестру, работающую фотографом, осмотреть находки. Сестра сообщила, что это помещение ранее использовалось в качестве темной комнаты для проявки снимков, а загадочный аппарат был фотоувеличителем для черно-белой фотографии.

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Лалла решила выяснить, кто жил в этом доме несколько десятилетий назад. Но даже обратившись в местное историческое общество и библиотеки, она не смогла найти точной информации о предыдущих владельцах. Девушка пока не определилась, как поступить с новым помещением, а старое фотооборудование она планирует передать в какую-нибудь школу, где есть фотокружок.