Видео ⟩ Латвия могла бы достичь среднего уровня ЕС к 2040 году

Более реальный срок, когда Латвия может достичь среднего уровня развития экономики Европейского союза (ЕС), был бы около 2040 года.

Средний уровень доходов Латвии сейчас на четверть ниже, чем в среднем по Евросоюзу.

Сейчас мы так же процветаем, как страны Евросоюза в среднем около 2008 года.

Темпы роста Эстонии и Литвы быстрее, чем у Латвии. Отставание нашей экономики от Эстонии по доходам имеет долгую историю. А вот прорыв экономики Литвы произошел именно за последние 10-20 лет.

"Они все-таки развивались чуть быстрее, чем мы. И там скорость развития каждый год отличается совсем немного - на 0,5 или 1 процентный пункт", - пояснил экономист Банка Латвии Олег Красноперов.

"В краткосрочной перспективе это может выглядеть как статистическая погрешность, которая не особо важна, но в долгосрочной перспективе эта разница ежегодно формирует разницу в уровне доходов", - добавляет он.

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