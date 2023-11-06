Видео ⟩ Латвия могла бы достичь среднего уровня ЕС к 2040 году

В госбюджете Латвии доходы прописаны сравнительно меньше, чем соседи, сообщает передача Panorāma. Разрыв в уровне доходов, или благополучия, между Латвией и Эстонией, также заслуживает внимания.
Более реальный срок, когда Латвия может достичь среднего уровня развития экономики Европейского союза (ЕС), был бы около 2040 года.
Средний уровень доходов Латвии сейчас на четверть ниже, чем в среднем по Евросоюзу.
Сейчас мы так же процветаем, как страны Евросоюза в среднем около 2008 года.
Темпы роста Эстонии и Литвы быстрее, чем у Латвии. Отставание нашей экономики от Эстонии по доходам имеет долгую историю. А вот прорыв экономики Литвы произошел именно за последние 10-20 лет.
"Они все-таки развивались чуть быстрее, чем мы. И там скорость развития каждый год отличается совсем немного - на 0,5 или 1 процентный пункт", - пояснил экономист Банка Латвии Олег Красноперов.
"В краткосрочной перспективе это может выглядеть как статистическая погрешность, которая не особо важна, но в долгосрочной перспективе эта разница ежегодно формирует разницу в уровне доходов", - добавляет он.
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