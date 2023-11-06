Исследователь прокомментировал большую семью медведей, замеченную в Салацгриве

Медведи часто используют елки или другие близлежащие деревья для устройства своих берлог, поэтому несколько сломанных елок или других деревьев могут указывать на присутствие медведя в непосредственной близости. Ломая елки, медведь метит территорию и сигнализирует о том, что собирается впасть в спячку в непосредственной близости. Чаще всего царапины от передних и задних лап медведя наблюдаются на соснах или стволах фруктовых деревьев после метки территории, сбора еды или залезания на дерево, - поясняет Озолиньш.

Чтобы избежать встречи с медведем, DAP советует внимательно наблюдать за окружающей природой, чтобы вовремя заметить присутствие животного при пересечении малозаметного места в лесу, дать почувствовать свое присутствие, то есть говорить громче, петь, слушать музыку, не оставлять остатки еды в лесу, чтобы не привлечь медведей или других диких животных.

В свою очередь, если довелось встретить медведя, следует запомнить некоторые рекомендации специалистов, а именно: не приближаться к медведю, пытаться догнать его или прикоснуться к животному или его детенышам. Следует как можно быстрее покинуть место встречи, но не бежать. Если медведь не заметил присутствия человека и идет в другом направлении, во время ухода медведя следует вести себя тихо, чтобы не привлекать к себе его внимание. Если медведь заметил человека и проявляет интерес, следует отступить, шумя, но не поворачиваясь к медведю спиной.

Медвежата, родившиеся осенью прошлого года, уже усвоили опыт избегания контакта с человеком, а медведица научила их прислушиваться к предупреждениям о возможной опасности, и, скорее всего, она сможет увести семью от воображаемой опасности вовремя и незаметно.