Исследователь прокомментировал большую семью медведей, замеченную в Салацгриве

Успешному росту четырех бурых медвежат способствуют хорошие условия питания, а также относительно низкая популяция и свободно доступная территория в Латвии, рассказывает ведущий научный сотрудник Латвийского государственного института леса Silava Янис Озолиньш.
Комментируя в социальных сетях фотографию, на которой медведица с четырьмя медвежатами пирует в охотничьей кормушке недалеко от Салацгривы, Озолиньш отмечает, что такие большие медвежьи семьи были, есть и будут в Латвии в будущем. Также в Эстонии зафиксированы большие медвежьи семьи, в которых рождается до пяти медвежат, рассказывает исследователь.
По данным текущего мониторинга, в Латвии в дикой природе обитает не менее 70 бурых медведей (Ursus arctos). Дикие медведи, которые не агрессивны в повседневной жизни и в основном избегают контактов с людьми, в ближайшие недели впадут в спячку и не проснутся до следующей весны. Также в настоящее время на камерах наблюдения замечены взрослые медведи с детенышами, которые принимают пищу еще до спячки. Поэтому Департамент охраны природы (DAP) призывает людей не беспокоить животных без надобности.
Озолиньш поясняет, что медведи - типичные обитатели крупных лесных массивов, в зоне смешанных лесов они предпочитают места обитания среди более крупных и старых хвойных деревьев и в различных смешанных лесах, граничащих с заросшими полянами, гарями, болотами и водоемами.
Медведи часто используют елки или другие близлежащие деревья для устройства своих берлог, поэтому несколько сломанных елок или других деревьев могут указывать на присутствие медведя в непосредственной близости. Ломая елки, медведь метит территорию и сигнализирует о том, что собирается впасть в спячку в непосредственной близости. Чаще всего царапины от передних и задних лап медведя наблюдаются на соснах или стволах фруктовых деревьев после метки территории, сбора еды или залезания на дерево, - поясняет Озолиньш.
Чтобы избежать встречи с медведем, DAP советует внимательно наблюдать за окружающей природой, чтобы вовремя заметить присутствие животного при пересечении малозаметного места в лесу, дать почувствовать свое присутствие, то есть говорить громче, петь, слушать музыку, не оставлять остатки еды в лесу, чтобы не привлечь медведей или других диких животных.
В свою очередь, если довелось встретить медведя, следует запомнить некоторые рекомендации специалистов, а именно: не приближаться к медведю, пытаться догнать его или прикоснуться к животному или его детенышам. Следует как можно быстрее покинуть место встречи, но не бежать. Если медведь не заметил присутствия человека и идет в другом направлении, во время ухода медведя следует вести себя тихо, чтобы не привлекать к себе его внимание. Если медведь заметил человека и проявляет интерес, следует отступить, шумя, но не поворачиваясь к медведю спиной.
Медвежата, родившиеся осенью прошлого года, уже усвоили опыт избегания контакта с человеком, а медведица научила их прислушиваться к предупреждениям о возможной опасности, и, скорее всего, она сможет увести семью от воображаемой опасности вовремя и незаметно.
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