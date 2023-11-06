"Отрасль кровоточит": многие работающие на железной дороге получают по 700-800 евро

Сейчас ситуация изменилась: в год перевозится 15 млн тонн грузов и наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению. "Пациент истекает кровью, но, по крайней мере, в бюджете следующего года выделено финансирование, которое позволит остановить кровотечение", - сказал Бришкенс.

Министр сообщения признал, что долгосрочное содержание железнодорожного коридора и инфраструктуры, которые созданы и приспособлены для перевозок 80-85 млн тонн грузов с востока, скорее всего, будет затруднительно. Поэтому государству придется определить, каков критический объем железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, Бришкенс отметил, что железной дороге придется искать новые виды деятельности, думать, как развивать и больше зарабатывать на пассажирских перевозках, каким будет госзаказ на содержание железнодорожной инфраструктуры, пытаться включиться в новые цепочки международных грузовых перевозок.

Бришкенс сообщил, что заключено соглашение с Организацией экономического сотрудничества и развития о системной реформе транспортной отрасли, в ходе которой будет изыскиваться модель управления и финансирования всего транспортного коридора в целом, а не отдельных его подотраслей.

Премьер-министр Эвика Силиня признала, что нужно искать срочные решения этой проблемы, а также думать, что делать с железнодорожной инфраструктурой, например, думать о ее частичном замораживании или искать другие решения.

Силиня также указала на необходимость поиска новых направлений перевозок и новых международных грузов.