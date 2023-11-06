"Отрасль кровоточит": многие работающие на железной дороге получают по 700-800 евро

Государству придется определить критически необходимый объем железнодорожной инфраструктуры, заявил в понедельник, 6 ноября, на заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству министр сообщения Каспар Бришкенс при обсуждении вопроса о зарплатах железнодорожников.
Заместитель председателя Латвийского союза свободных профсоюзов (LBAS) Гита Ошкая обратила внимание совета на то, что на железной дороге ситуация катастрофическая, и средств на содержание инфраструктуры недостаточно.
Ошкая напомнила, что железнодорожная инфраструктура - это не только рельсы и оборудование, но и люди. Сейчас очень многие работающие на железной дороге получают зарплату в 700-800 евро, и со следующего года эта зарплата будет на уровне минимальной.
По ее словам, профсоюз требует увеличения зарплаты или почасовой ставки хотя бы на 15%, а средства на это не выделены. Ошкая напомнила, что правительство еще не выплатило предусмотренное балансировочное финансирование на содержание железнодорожной инфраструктуры за 2022 год и 2023 год.
Бришкенс сказал, что ситуация в транспортной отрасли является для него "большим сюрпризом, полученным по наследству". Министр признал, что "отрасль кровоточит", приведя в качестве примеров Latvijas dzelzceļš, перевозки общественным транспортом, Latvijas Pasts, проект Rail Baltica, порты.
При этом Бришкенс отметил, что проблемы нужно стараться решать системно. Министр напомнил, что
несколько лет назад по железной дороге Латвии в год перевозилось 65 млн тонн грузов с востока, и этими перевозками обеспечивалось достаточно средств на содержание инфраструктуры.
Сейчас ситуация изменилась: в год перевозится 15 млн тонн грузов и наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению. "Пациент истекает кровью, но, по крайней мере, в бюджете следующего года выделено финансирование, которое позволит остановить кровотечение", - сказал Бришкенс.
Министр сообщения признал, что долгосрочное содержание железнодорожного коридора и инфраструктуры, которые созданы и приспособлены для перевозок 80-85 млн тонн грузов с востока, скорее всего, будет затруднительно. Поэтому государству придется определить, каков критический объем железнодорожной инфраструктуры.
Кроме того, Бришкенс отметил, что железной дороге придется искать новые виды деятельности, думать, как развивать и больше зарабатывать на пассажирских перевозках, каким будет госзаказ на содержание железнодорожной инфраструктуры, пытаться включиться в новые цепочки международных грузовых перевозок.
Бришкенс сообщил, что заключено соглашение с Организацией экономического сотрудничества и развития о системной реформе транспортной отрасли, в ходе которой будет изыскиваться модель управления и финансирования всего транспортного коридора в целом, а не отдельных его подотраслей.
Премьер-министр Эвика Силиня признала, что нужно искать срочные решения этой проблемы, а также думать, что делать с железнодорожной инфраструктурой, например, думать о ее частичном замораживании или искать другие решения.
Силиня также указала на необходимость поиска новых направлений перевозок и новых международных грузов.
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