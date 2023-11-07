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Президент призвал найти взаимоприемлемое решение по ставке PVN на фрукты, ягоды и овощи

rus.tvnet.lv/LETA
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Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Президент Эдгар Ринкевич призвал к конструктивному диалогу между фермерскими организациями и правительством с целью найти взаимоприемлемое решение относительно ставки налога на добавленную стоимость (PVN) на латвийские фрукты, ягоды и овощи.

Как сообщил советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, сегодня в Рижском замке Ринкевич встретился с представителями "Крестьянского Сейма", кооперативов Mūsmāju dārzeņi и Baltijas dārzeņi, Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций и Латвийской ассоциации плодоводов.

В ходе встречи представители фермерских организаций высказали президенту свое мнение о необходимости сохранения сниженной 5%-ной ставки PVN на латвийские фрукты, ягоды и овощи.

Ставка PVN в размере 5% на ягоды, фрукты и овощи применялась в Латвии с 2018 года. Сначала предполагалось, что со следующего года будет введена полная ставка в размере 21%, но затем был найден компромисс, и предусмотрено, что со следующего года сниженная ставка составит 12%.

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