Президент призвал найти взаимоприемлемое решение по ставке PVN на фрукты, ягоды и овощи

Как сообщил советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, сегодня в Рижском замке Ринкевич встретился с представителями "Крестьянского Сейма", кооперативов Mūsmāju dārzeņi и Baltijas dārzeņi, Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций и Латвийской ассоциации плодоводов.

Ставка PVN в размере 5% на ягоды, фрукты и овощи применялась в Латвии с 2018 года. Сначала предполагалось, что со следующего года будет введена полная ставка в размере 21%, но затем был найден компромисс, и предусмотрено, что со следующего года сниженная ставка составит 12%.