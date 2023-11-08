Ср, 8.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Рижская дума хочет заморозить зарплаты депутатов

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Рижская дума
Рижская дума Фото: Evija Trifanova/LETA

В бюджете самоуправления Риги на следующий год будет предусмотрено замораживание зарплат депутатов столичной думы, сообщил на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.

Он напомнил, что такое решение было принято при формировании новой коалиции и будет реализовано.

Как пояснил директор финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш, все вопросы, касающиеся бюджета и оплаты труда, рассматриваются в рамках одного пакета. В настоящее время департамент разрабатывает изменения о замораживании зарплат депутатов, которые будут рассматриваться вместе с проектом бюджета в конце января следующего года.

Как сообщил на пресс-конференции мэр, бюджет столицы на следующий год планируется утвердить 30 января 2024 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх