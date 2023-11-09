Во время Covid-19 государство помогало фирмам, у которых огромные долги по налогам

В период пандемии Covid-19 государство добросовестно раздавало крупные гранты предприятиям, которые ранее применяли обманные схемы PVN и платили зарплаты в конвертах, сообщает журнал Ir.
Теперь должники не заплатили в виде налогов миллионы, показало исследование журнала.
Почти миллион евро государство подарило империи красоты Kolonna во время пандемии, несмотря на то, что та была повторно уличена в выплате зарплат в конвертах и накопила огромный долг по налогам.
Не только волосы после стрижки отрастают - оказывается, подобное может произойти и с налоговыми долгами знаменитых салонов, которые то внезапно исчезают, как по мановению волшебной палочки, то снова появляются. А затем следует неплатежеспособность.
Kolonna - один из крупнейших должников по налогам, который в кризис Covid-19 получал щедрую господдержку, а теперь оказался на грани банкротства. Но это предприятие не единственное. Во время пандемии более 12 тысяч компаний, у которых существенно сократился оборот, получили от государства поддержку в размере 570 млн евро.
Однако при изучении всех получателей грантов выяснилось, что многие сейчас не могут урегулировать обязательства перед государством.
Почти пятая часть поддержанных предприятий - более 2,3 тыс. - этой осенью являются должниками по налогам. Общая сумма долгов в сентябре превысила 51 млн евро.
Хотя налоговых должников среди получателей грантов не больше, чем в среднем по стране (30%), особое внимание привлек тот факт, что почти половина всей общей суммы распределена между всего десятью предприятиями.
И неуплаченные ими налоги продолжают довольно быстро расти - в начале ноября долг достиг уже 27 млн евро.
То есть, чтобы поддержать в кризис эти десять компаний, государство выделило им более 5 млн евро, а те теперь задолжали налоги на сумму, в пять раз превышающую сумму полученных грантов. Возможности вернуть эти деньги весьма сомнительны.
У пятерых из десяти крупнейших должников сейчас идет процесс неплатежеспособности, одному установлена правовая защита, хозяйственная деятельность двух предприятий приостановлена, а Служба государственных доходов не готова к интервью.
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