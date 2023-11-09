Во время Covid-19 государство помогало фирмам, у которых огромные долги по налогам

Теперь должники не заплатили в виде налогов миллионы, показало исследование журнала.

Почти миллион евро государство подарило империи красоты Kolonna во время пандемии, несмотря на то, что та была повторно уличена в выплате зарплат в конвертах и накопила огромный долг по налогам.

Не только волосы после стрижки отрастают - оказывается, подобное может произойти и с налоговыми долгами знаменитых салонов, которые то внезапно исчезают, как по мановению волшебной палочки, то снова появляются. А затем следует неплатежеспособность.

Kolonna - один из крупнейших должников по налогам, который в кризис Covid-19 получал щедрую господдержку, а теперь оказался на грани банкротства. Но это предприятие не единственное. Во время пандемии более 12 тысяч компаний, у которых существенно сократился оборот, получили от государства поддержку в размере 570 млн евро.

Однако при изучении всех получателей грантов выяснилось, что многие сейчас не могут урегулировать обязательства перед государством.