Фото ⟩ Смотрите, как лев Кали из Рижского зоопарка отметил свое 10-летие!

"В подарок африканский лев-самец получил картонного жирафа, наполненного приятными ароматами. Аромат придали не только кусочки шерсти альпаки, но и кусочек настоящей Африки с ароматной стены жителей Саванны Рижского зоопарка. В повседневной жизни животных зоопарка движение так же важно, как тепло и еда. Для содействия повседневной деятельности львов отлично подошли необычные предметы корма, поэтому, помимо элегантного жирафа, в жилище Львов поместили еще и коровью голову. Это обогащает повседневную жизнь львиной семьи, ведь поедание головы - это испытание, задействующее все чувства", - рассказали в зоопарке.