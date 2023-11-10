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Фото ⟩ Смотрите, как лев Кали из Рижского зоопарка отметил свое 10-летие!

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Фото: Пресс-фото

9 ноября свой 10-й день рождения отметил один из самых знаменитых обитателей Рижского зоопарка - самец льва Кали! Смотрите, как зоопарк поздравил льва.

Фото: Пресс-фото
Фото: Пресс-фото

"В подарок африканский лев-самец получил картонного жирафа, наполненного приятными ароматами. Аромат придали не только кусочки шерсти альпаки, но и кусочек настоящей Африки с ароматной стены жителей Саванны Рижского зоопарка. В повседневной жизни животных зоопарка движение так же важно, как тепло и еда. Для содействия повседневной деятельности львов отлично подошли необычные предметы корма, поэтому, помимо элегантного жирафа, в жилище Львов поместили еще и коровью голову. Это обогащает повседневную жизнь львиной семьи, ведь поедание головы - это испытание, задействующее все чувства", - рассказали в зоопарке.

Фото: Пресс-фото
Фото: Пресс-фото

Галерея: День рождения льва Кали

Кали принимает гостей Рижского зоопарка уже почти семь лет, но свою юность провел в Базельском зоопарке в Швейцарии. 

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