Орбан выступил против переговоров ЕС с Украиной о членстве

"Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее стремлении вступить в ЕС", - сказал Виктор Орбан.

"Однозначная позиция Венгрии заключается в том, что нет необходимости начинать переговоры", - подчеркнул он.

Орбан заявил, что возражения Венгрии против начала переговоров о вступлении Украины не связаны с приостановлением финансирования ЕС для Венгрии. Премьер-министр постарался развеять подозрения, что его правительство использует свой голос, чтобы оказать давление на Брюссель и заставить Венгрию получить финансирование.

Орбан отметил, что его правительство "не примет" давления ЕС с целью добиться поддержки Будапештом заявки Украины на членство в ЕС в обмен на отмену моратория на финансирование Венгрии.

Главы государств и правительств стран ЕС в середине декабря намерены принять решение, следует ли пригласить Украину официально начать переговоры о вступлении, но для такого решения необходимо единогласие всех 27 государств Евросоюза.