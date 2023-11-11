После пятилетнего расследования названа причина таинственной смерти британской пары в отеле Египта

Следователи назвали причину смерти британской пары, которая погибла при туманных обстоятельствах в 2018 году в одной из гостиниц Египта.
Летом 2018 года во время путешествия в Египте при невыясненных обстоятельствах погибла женатая пара из Великобритании. Тогда сообщалось, что 69-летний Джон Купер умер от сердечного приступа, в свою очередь причина смерти его 63-летней супруги Сьюзен не была известна, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на ВВС.
Пара умерла в гостинице Steigenberger Aqua Magic на курорте в Хургаде на берегу Красного моря.
В 2018 году туристическое агентство Thomas Cook указало, что получило "сообщение о повышенном риске заболевания среди гостей". Было принято решение эвакуировать из гостиницы 301 клиента, размещенного агентством, и предложить им возможность поселиться в другом месте. Несколько туристов, поселившихся в Steigenberger Aqua Magic, рассказали о пережитых там проблемах со здоровьем.
СМИ сообщили, что сначала умер Джон Купер, а через несколько часов скончалась и Сьюзен.
Следователи назвали причину смерти пары
Британская пара умерла от отравления угарным газом, так как в соседнем номере гостиницы был распылен пестицид, предусмотренный для уничтожения постельных клопов, сообщили на этой неделе следователи.
20 августа 2018 года в обед в номере был распылен пестицид Lambda, чтобы предотвратить заражение постельными клопами.
После этого номер был опечатан лентой на двери.
Пара ночью вернулась в свой номер, а на следующее утро их в тяжело больном состоянии нашла их дочь.
Следователи также указали, что заболевание и смерть Джона произошли быстро, однако жена получила "неполноценное лечение", когда была доставлена в клинику, находящуюся в здании гостиницы. Скорую помощь, доставившая ее в больницу, была вызвана только через четыре часа.
В ходе расследования было также установлено, что в некоторых странах Lambda иногда разбавляется другим веществом - опасным для человека дихлорметаном.
По заключению судебно-медицинского эксперта, супруги погибли от отравления угарным газом после вдыхания паров пестицидов, содержащих дихлорметан.
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