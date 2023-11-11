После пятилетнего расследования названа причина таинственной смерти британской пары в отеле Египта

Летом 2018 года во время путешествия в Египте при невыясненных обстоятельствах погибла женатая пара из Великобритании. Тогда сообщалось, что 69-летний Джон Купер умер от сердечного приступа, в свою очередь причина смерти его 63-летней супруги Сьюзен не была известна, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на ВВС.

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Пара умерла в гостинице Steigenberger Aqua Magic на курорте в Хургаде на берегу Красного моря.

В 2018 году туристическое агентство Thomas Cook указало, что получило "сообщение о повышенном риске заболевания среди гостей". Было принято решение эвакуировать из гостиницы 301 клиента, размещенного агентством, и предложить им возможность поселиться в другом месте. Несколько туристов, поселившихся в Steigenberger Aqua Magic, рассказали о пережитых там проблемах со здоровьем.

СМИ сообщили, что сначала умер Джон Купер, а через несколько часов скончалась и Сьюзен.

Следователи назвали причину смерти пары