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ВИДЕО ⟩ Такое редко увидишь: на камеру жителя Эстонии попало огромное количество кабанов

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Кабан. Фото иллюстративное.
Кабан. Фото иллюстративное. Фото: Ants Liigus

На юге Эстонии фотоловушка поймала столько кабанов, что всех и не сосчитаешь, пишет Rus.Postimees

Кабаны, попавшие на видео, живут в Вильяндимаа. "Животных специально не заманивали. Это означает, что камеры расположены вдоль обычных маршрутов животных, а не в непосредственной близости от выгона", - сказал владелец фотоловушки Энно Варблане.

По его словам, кабанов сейчас немного больше, чем обычно, но и хищников на той же территории хватает. "Надеюсь, что повышенное внимание к видео не будет способствовать очередному массовому истреблению кабанов", - добавил Варблане.

Смотрите видео!

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