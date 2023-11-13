ВИДЕО ⟩ Такое редко увидишь: на камеру жителя Эстонии попало огромное количество кабанов

Кабаны, попавшие на видео , живут в Вильяндимаа . "Животных специально не заманивали. Это означает, что камеры расположены вдоль обычных маршрутов животных , а не в непосредственной близости от выгона", - сказал владелец фотоловушки Энно Варблане.

По его словам, кабанов сейчас немного больше, чем обычно, но и хищников на той же территории хватает. "Надеюсь, что повышенное внимание к видео не будет способствовать очередному массовому истреблению кабанов", - добавил Варблане.