Эстонский бизнесмен: магазины вынуждают покупателей пользоваться кассами самообслуживания

При этом, по словам руководителя A1000 Market, на заказ через терминал, например, в кафе или ресторане быстрого питания, требуется в несколько раз больше времени, чем на такой же заказ в обычной кассе.

"В последнее время замена людей машинами начала выходить за грань законности. Недавно дети моего друга не смогли попасть в кино, потому что мама дала им наличные, а оплатить билеты можно было только в терминале и картой. Менеджер по обслуживанию клиентов подтвердил, что система больше не позволяет использовать наличные, но продавцы в Эстонии не имеют права отказываться принимать наличные. К тому же у детей не всегда есть банковские карты", - поделился Лауринг.

"Основная цель замены людей машинами - экономия. Если покупатель сам выполняет работу кассира, этот его труд следует оплачивать, т. е. предоставлять скидку.

Парадоксально, но в Эстонии практически полностью перешли на самообслуживание именно более дорогие торговые сети, которые уже и так берут с покупателей больше за те же самые товары. Это говорит о высокомерии и жадности, о том, что мнение людей, на самом деле, не имеет значения: мол, будет либо так, либо никак", - сказал Лауринг.

"Мы сознательно приняли решение в наших магазинах и в будущем сохранять обслуживание клиентов персоналом. Многие клиенты по-прежнему отдают предпочтение такому обслуживанию, к тому же, таким образом сохраняются необходимые рабочие места. Самообслуживание должно быть свободным выбором клиента, а не навязанным ему обязательством", - добавил Лауринг.