Латвия заняла 600 млн евро на международных финансовых рынках

В среду, 15 ноября, Государственная казна выпустила от имени Латвии на международные финансовые рынки новые 5,5-летние еврооблигации, привлекшие 600 млн. евро, с доходностью 3,902% и фиксированной купонной ставкой 3,875%.

Общий спрос на латвийские еврооблигации составил 1,8 млрд. евро, что в три раза превышает проданный объем. Ценные бумаги приобрели около 80 инвесторов из различных европейских стран, включая Германию, Великобританию, Францию и страны Бенилюкса.

Ведущими банками эмиссии были Barclays, Natixis и Societe Generale.

Ранее Латвия уже привлекала заемные средства на международных финансовых рынках в июле 2023 года, когда Госказна выпустила 10-летние облигации на сумму 750 млн. евро с доходностью 3,91% и фиксированной купонной ставкой 3,875%. Срок погашения облигаций наступает 12 июля 2033 года.