Премьер рассказала, на что выделят дополнительные средства в новом году

"Очень важным направлением является подвергнутое многочисленным обсуждениям сокращение бюрократии. У нас есть богатые идеями, творческие люди, но не секрет, что перерегулирование, медленный процесс согласования между министерствами и чрезмерные горы бумаг - это тот гнет, под которыми иногда на корню задыхаются блестящие бизнес-идеи", - отметила Силиня.

Глава правительства пояснила, что призвала министерства выступить с предложениями по сокращению бюрократии и что в качестве приоритета определила ее сокращение в сфере развития недвижимости.

Премьер-министр отметила, что финансирование инициатив по стимулированию демографии выросло на 30 млн евро, также будет восстановлена справедливость для пенсионеров - будут возобновлены доплаты за трудовой стаж до 1995 года.

"Призываю депутатов поддержать проект бюджета на 2024 год, поддержать более высокие зарплаты полицейским, спасателям, педагогам, медикам, более доступные услуги здравоохранения для наших пациентов и более качественное образование для наших детей. Я хочу, чтобы жители Латвии были более здоровыми, образованными и, самое главное, чтобы мы все были в безопасности", - завершила свою речь Силиня.

Как сообщалось, сегодня Сейм концептуально рассматривает в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2024 год и бюджетных рамках на 2024, 2025 и 2026 годы и связанные законопроекты.

В окончательном чтении за бюджет в Сейме планируется проголосовать в первой половине декабря.

Как сообщалось, утвержденный правительством проект бюджета предусматривает, что поступления государственного консолидированного бюджета в следующем году составят 14,486 млрд евро, расходы - 16,212 млрд евро.

Доходы общего правительства, которые охватывают всю структуру государственного управления и самоуправлений, а также учреждения социального страхования, в следующем году запланированы в размере 17,8 млрд евро, расходы - 19,1 млрд евро. Таким образом, в 2024 году дефицит бюджета правительства планируется в размере 1,3 млрд евро, или 2,8% от внутреннего валового продукта (ВВП).

В 2025 году дефицит бюджета запланирован на уровне 2,3% от ВВП, в 2026 году - 0,9% от ВВП.

Государственный долг в следующем году прогнозируется в размере 18,6 млрд евро, или 41% от ВВП.

Тремя приоритетами бюджета в следующем году будут внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.