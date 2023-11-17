Собака, преданная не только до смерти. В горах США нашли терьера, который 10 недель охранял тело хозяина

«Джек-расселы — довольно крепкие маленькие собачки», — сказала Ванн Брайтин агентству Associated Press.

«Мы очень рады, что Финни вернулась в семью. Они потеряли любимого человека, но у них осталась его замечательная, преданная собака», — добавила она.

По данным местных властей, Мур скончался от переохлаждения, из-за которого он мог потерять способность ориентироваться в пространстве.

Друзья Мура рассказали изданию Outsider, что он был опытным горным туристом и прежде уже покорял пик Блэкхед вместе с другом. На этот раз он взял с собой лишь Финни, и по словам жены Мура, Даны Холби, она пыталась отговорить мужа от этого похода, но безуспешно.

Когда Холби узнала, что Финни выжила в дикой природе 10 недель, женщина была поражена. Они с сыном плакали, когда забирали собаку из ветеринарной клиники, рассказала она журналу Outsider.

Контекст Фото: BBC