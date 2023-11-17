Через 10 недель после того, как американец Рич Мур отправился в горы и не вернулся, спасатели обнаружили живой его собаку, которая оставалась рядом с телом хозяина. Джек-рассел-терьеру Финни удалось выжить, поскольку она охотилась на мышей и других мелких животных.
Собака, преданная не только до смерти. В горах США нашли терьера, который 10 недель охранял тело хозяина
71-летний Рич Мур планировал подняться на пик Блэкхед в штате Колорадо 19 августа. Он взял в поход свою собаку по кличке Финни, но домой они не вернулись.
Спасатели долго искали их на крутом западном склоне горы между местом, где была припаркована машина Мура, и вершиной, находящейся на высоте 3800 метров над уровнем моря. Но поиски оказались безуспешными.
Поисковые службы опубликовали объявления с фотографиями для других горных энтузиастов.
В результате 30 октября тело пропавшего мужчины нашел охотник. Его обнаружили в национальном парке Сан-Хуан, примерно в 2,5 км к востоку от вершины пика Блэкхед. Рядом находилась живая Финни.
Собака весила меньше трех килограммов: она потеряла примерно половину веса. Первым делом Финни отвезли к ветеринару, а затем вернули семье погибшего хозяина.
«Это замечательная история. Собака не только сумела выжить, но и продемонстрировала свою преданность хозяину», — отметила Делинда Ванн-Брайтин из местной группы спасателей-волонтеров.
По словам спасателей, собаке каким-то чудом удалось не стать жертвой обитающих в лесу хищников, таких как пумы, койоты и медведи. А питалась она, видимо, за счет охоты на мелких млекопитающих.
«Джек-расселы — довольно крепкие маленькие собачки», — сказала Ванн Брайтин агентству Associated Press.
«Мы очень рады, что Финни вернулась в семью. Они потеряли любимого человека, но у них осталась его замечательная, преданная собака», — добавила она.
По данным местных властей, Мур скончался от переохлаждения, из-за которого он мог потерять способность ориентироваться в пространстве.
Друзья Мура рассказали изданию Outsider, что он был опытным горным туристом и прежде уже покорял пик Блэкхед вместе с другом. На этот раз он взял с собой лишь Финни, и по словам жены Мура, Даны Холби, она пыталась отговорить мужа от этого похода, но безуспешно.
Когда Холби узнала, что Финни выжила в дикой природе 10 недель, женщина была поражена. Они с сыном плакали, когда забирали собаку из ветеринарной клиники, рассказала она журналу Outsider.
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