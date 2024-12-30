Турист погиб в Египте в результате нападения акулы

В заявлении Министерства охраны окружающей среды Египта говорится, что трагедия произошла в воскресенье, 29 декабря, к северу от Марса-Алама, курортного города на востоке страны, популярного среди дайверов. Власти подчеркивают, что нападение хищника произошло в "глубоких водах за пределами специально отведенной зоны для купания".

Министерство сообщило, что оба человека, подвергшихся нападению, были иностранцами. Агентство AFP со ссылкой на источник уточняет, что они были гражданами Италии.

Погибший мужчина - 48 летний житель Рима, а пострадавшему было 69 лет, сообщает AFP.

По данным египетских властей, после нападения обоих туристов доставили в больницу.

Зона купания в Марса-Аламе закрыта, ведется расследование инцидента.

Согласно данным независимого Института исследования акул, за последние 10 лет было подтверждено четыре случая смерти, связанных с нападением акул в Красном море. Последний такой случай произошел в июне 2023 года недалеко от Хургады с 24-летним россиянином.

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