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Видео ⟩ В эстонском лесу заметили очень вежливых кабанов

rus.postimees.ee
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Кабан. Фото иллюстративное.
Кабан. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В середине октября лесная камера Энно Варблане запечатлела занимательное зрелище: кабаны вежливо выстраиваются в ряд, чтобы один за другим почесаться об дерево.

"Животные, попавшие на мои видео, не были привлечены, то есть камеры расположены вдоль обычных маршрутов животных, а не в непосредственной близости от мест кормления", - рассказал порталу Lemmik Энно Варблане. Его лесная камера расположена в Южной Эстонии.

Только на прошлой неделе мы делились захватывающим видео, как огромное количество кабанов прошло перед камерой Варблане. 

По его словам, кабанов сейчас немного больше, чем обычно, но и хищников на той же территории хватает. Энно Варблане также делится захватывающими моментами, которые попадают на лесную камеру, в своем аккаунте на Flickr.

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