Видео ⟩ В эстонском лесу заметили очень вежливых кабанов

"Животные, попавшие на мои видео, не были привлечены, то есть камеры расположены вдоль обычных маршрутов животных, а не в непосредственной близости от мест кормления", - рассказал порталу Lemmik Энно Варблане. Его лесная камера расположена в Южной Эстонии.

Только на прошлой неделе мы делились захватывающим видео, как огромное количество кабанов прошло перед камерой Варблане.

По его словам, кабанов сейчас немного больше, чем обычно, но и хищников на той же территории хватает. Энно Варблане также делится захватывающими моментами, которые попадают на лесную камеру, в своем аккаунте на Flickr.