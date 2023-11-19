Сотрудники скорой помощи продолжают работать без страхования здоровья

Отсутствие социальных гарантий значительно осложняет работу службы. Статистика NMPD свидетельствует, что число выданных сотрудникам больничных растет год от года. Если в 2020 году в виде больничных было выплачено 620 тысяч евро, то в прошлом году расходы выросли уже почти в три раза (до 1,7 миллиона). В среднем в день из-за болезни на работу не могут выйти вплоть до 120 работников службы. В сезон гриппа это число может вырасти до 200. В зимний период - достичь 260.

Несмотря на то, что вопрос был включен и в план действий правительства Кариньша за 2019 год, министерство самое быстрое решение обещает лишь в 2025 году. Сейчас оцениваются возможности и ищутся лучшие решения. Речь идет не только о медицинском страховании, но и о создании так называемого специального "зеленого коридора" специально для сотрудников NMPD.

Nekā personīga известно, что Министерство здравоохранения планирует направить этот вопрос для включения и в план действий правительства Силини. От подробных комментариев министерство отказалось, отметив, что сейчас идет процесс переговоров между профсоюзом и представителями сферы. Планируется, что в декларации для этого вопроса будет установлен срок - январь 2025 года.

К середине следующего года планируется выбрать лучшее решение и разработать необходимые законы, чтобы сотрудники скорой помощи наконец получили социальные гарантии. Необходимое финансирование в министерстве пока не подсчитали.