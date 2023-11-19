Сотрудники скорой помощи продолжают работать без страхования здоровья

На вызовах Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) важна каждая минута. Работающие там медики ежедневно оказывают помощь жителям. Однако им самим, чтобы получить медицинские услуги, приходится месяцами стоять в очередях. У них нет даже страхования здоровья, которое есть почти у всех министерских чиновников. Несмотря на то, что проблему отмечают уже несколько лет, самое быстрое решение министерство обещает только через год или два, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
В бюджете будущего года здравоохранение названо одним из приоритетов правительства. Из запланированных на приоритетные мероприятия почти 500 миллионов (486,4) более половины (275) полагается сфере здравоохранения. Большую часть - 110 миллионов - планируется направить на зарплаты медиков и обеспечение доступности услуг здравоохранения.
После пандемии Covid-19 очереди к специалистам и на обследования огромные. Несколько недель назад Nekā personīga уже рассказывала, что дополнительно выделенные здравоохранению 140 миллионов острую проблему очередей не решили, так как целью было удержать кризис на нынешнем уровне, а не предотвратить его.
В конце сентября в Латвии был утвержден новый Кабинет министров. Как обычно, ответственность за измученную проблемами сферу здравоохранения брать на себя никто не хотел. В созданном Эвикой Силиней правительстве ответственность за нее доверили партии премьера. В последний раз здравоохранение было в ведении "Единства" почти 10 лет назад.
Неизменно одним из главных вопросов являются слишком маленькие зарплаты. Медики многократно бастовали. Еще в августе этого года Профсоюз работников здравоохранения и социального ухода готовился к забастовке, так как считал, что министерство не выполняет обязательства по увеличению зарплат.
Забастовки все-таки не было, так как деньги нашли и компромисс был достигнут. Между тем вопрос социальных гарантий работников сферы здравоохранения, который не решался годами, все еще ждет своего решения.
Они оказывают неотложную помощь другим, а сами должны месяцами стоять в очередях на получение услуг здравоохранения. Работникам Службы неотложной медицинской помощи не полагается даже страхование здоровья. Несмотря на то, что вопрос поднимается уже несколько лет, самое быстрое решение обещают только в 2025 году.
Служба неотложной медицинской помощи - не самая богатая. Несмотря на то, что в службе признают, что ситуация улучшилась, работников по-прежнему не хватает. Не хватает и социальных гарантий - единственное, что есть у сотрудников NMPD - это служебное удостоверение, позволяющее бесплатно посещать специалистов и ходить на обследования. Однако нужно ждать в государственной очереди.
"В данный момент служебное удостоверение позволяет нашим работникам бесплатно получить оплаченные государством услуги здравоохранения, в которые входит первоочередная помощь, обследования, лечение в стационаре, в том числе и реабилитация, если констатировано профессиональное заболевание.
Однако то, что тревожит: эти госуслуги чаще всего плохо доступны, поэтому возникает ситуация, что работникам нужно вкладывать довольно много собственных средств, чтобы они могли лечиться и использовать возможности платных услуг",
- говорит глава NMPD Лиене Ципуле.
Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода называет это нечестным отношением.
Там отмечают, что, например, у работающих в структурах внутренних дел или служащих в Национальных вооруженных силах есть возможность получить компенсации за использование платных услуг. Ни в NMPD, ни у работающих в государственных лечебных учреждениях таких привилегий нет.
Отсутствие социальных гарантий значительно осложняет работу службы. Статистика NMPD свидетельствует, что число выданных сотрудникам больничных растет год от года. Если в 2020 году в виде больничных было выплачено 620 тысяч евро, то в прошлом году расходы выросли уже почти в три раза (до 1,7 миллиона). В среднем в день из-за болезни на работу не могут выйти вплоть до 120 работников службы. В сезон гриппа это число может вырасти до 200. В зимний период - достичь 260.
Несмотря на то, что вопрос был включен и в план действий правительства Кариньша за 2019 год, министерство самое быстрое решение обещает лишь в 2025 году. Сейчас оцениваются возможности и ищутся лучшие решения. Речь идет не только о медицинском страховании, но и о создании так называемого специального "зеленого коридора" специально для сотрудников NMPD.
Nekā personīga известно, что Министерство здравоохранения планирует направить этот вопрос для включения и в план действий правительства Силини. От подробных комментариев министерство отказалось, отметив, что сейчас идет процесс переговоров между профсоюзом и представителями сферы. Планируется, что в декларации для этого вопроса будет установлен срок - январь 2025 года.
К середине следующего года планируется выбрать лучшее решение и разработать необходимые законы, чтобы сотрудники скорой помощи наконец получили социальные гарантии. Необходимое финансирование в министерстве пока не подсчитали.
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