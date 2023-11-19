Дело о коррупции в Rīgas satiksme: передача раскрыла новую информацию

Четыре года назад KNAB задержал политика и вовлеченного в многомиллионные сделки Александра Брандавса. Его подозревали в участии в коррупционных схемах. KNAB по этому делу доказательств не получил и в конце октября этого года дело против Брандавса и предпринимателя Мариса Мартинсонса прекратил. На это беды Брандавса не закончились, поскольку этим летом к нему с обыском пришла Европейская прокуратура, сообщает передача Nekā personīga.
Основатель партии "Честь служить Риге", дирижер Александр Брандавс укрепил свое влияние во время, когда в столице руководил тандем Нила Ушакова и Андриса Америкса. Брандавс долгое время сидел на трех креслах - был поставщиком услуги Rīgas satiksme, в то же время является сотрудником этого предприятия и был членом правления Rīgas satiksme, которое отвечало за дорогую систему э-билетов. За несколько лет Брандавс стал миллионером.
Кроме того, ему удалось получить заказ на пассажирские перевозки на микроавтобусах в столице.
Весной 2019 года Брандавса в аэропорту задержал KNAB. Стало известно, что дирижер также присутствовал при урегулировании дел с бизнесменом Марисом Мартинсонсом в печально известной бане Таурени. Задержание было проведено в связи с двумя записанными KNAB в 2015 и 2017 годах разговорами, на которых видно, как Брандавс передает деньги Мартинсонсу.
В 2015 году Брандавс с Мартинсонсом обсуждали какую-то сделку, с которой Мартинсонс получал регулярные платежи.
Сначала Брандавс подтвердил стражам порядка, что знает Мартинсонса давно и дал ему в бане деньги. Кто эта неназванная компания, или это может быть коррупционная схема, связанная с Rīgas karte, KNAB в ходе расследования не удалось получить достаточных доказательств.
Брандавс указал KNAB, что в этих переговорах с Мартинсоном фактически речь шла о покупке транспортной компании в Литве, но эта сделка осталась нереализованной.
Во время встречи в 2017 году в бане "Таурени" у Брандавса был с собой большой конверт. Во время разговора Брандавс сказал, что некий Алексеенко попросил передать его Мартинсонсу. И это в связи с квартирами. Упомянутым Алексеенко может быть директор департамента Рижской думы по жилью и окружающей среде Анатолий Алексеенко.
Во время разговора упоминался и "Степа", с которым у Алексеенко плохие отношения, возможно, речь идет об ответственном на тот момент за муниципальные квартиры в Рижской думе Вячеслав Степаненко. Оба - члены партии "Честь служить Риге".
Алексеенко по этому делу не допрашивали. KNAB не нашел доказательств версий следствия о даче взятки и посредничестве во взяточничестве, а уголовное дело в отношении Брандавса и Мартинсонса было прекращено KNAB в октябре этого года.
Мартинсонс и Брандавс при посредничестве адвокатов сообщили, что прекращенный KNAB уголовный процесс комментировать не будут.
Ни Брандавс, ни Алексеенко и Степаненко больше не являются членами "Чести служить Риге". Во главе некогда возглавляемой Америксом политической организации стоит Олег Буров, а Америкс - рядовой член. Буров верит в слова Америкса, что он в схемах Брандавса и Мартинсонса не участвовал.
Короткое время в партии действовал и Андрей Блажко. Связанные когда-то с Блажко компании Burlat и BMS Tehnoloģija не только регулярно выигрывали конкурсы жилищного департамента Рижской думы на ремонт муниципальных квартир. Представляемая Брандавском Rīgas karte привлекала их в качестве буферных компаний в своих миллионных сделках с Rīgas satiksme.
Служба государственных доходов на основании полученной KNAB информации начала проверку Rīgas satiksme и обнаружила, что расходы искусственно увеличивались в течение многих лет, имели место махинации с НДС. В основном это были сделки с Rīgas kartу по содержанию билетной системы, также были обнаружены фиктивные контракты на консультации.
В 2021 году VID возбудил уголовное дело за возможное уклонение от уплаты налогов. Летом прошлого года Европейская прокуратура взялась за расследование дела Rīgas satiksme. Прокурор Гатис Доникс говорит, что ущерб, нанесенный госбюджету Латвии по этому делу, составляет более 20 миллионов евро.
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