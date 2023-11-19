Дело о коррупции в Rīgas satiksme: передача раскрыла новую информацию

Брандавс указал KNAB, что в этих переговорах с Мартинсоном фактически речь шла о покупке транспортной компании в Литве, но эта сделка осталась нереализованной.

Во время встречи в 2017 году в бане "Таурени" у Брандавса был с собой большой конверт. Во время разговора Брандавс сказал, что некий Алексеенко попросил передать его Мартинсонсу. И это в связи с квартирами. Упомянутым Алексеенко может быть директор департамента Рижской думы по жилью и окружающей среде Анатолий Алексеенко.

Во время разговора упоминался и "Степа", с которым у Алексеенко плохие отношения, возможно, речь идет об ответственном на тот момент за муниципальные квартиры в Рижской думе Вячеслав Степаненко. Оба - члены партии "Честь служить Риге".

Алексеенко по этому делу не допрашивали. KNAB не нашел доказательств версий следствия о даче взятки и посредничестве во взяточничестве, а уголовное дело в отношении Брандавса и Мартинсонса было прекращено KNAB в октябре этого года.

Мартинсонс и Брандавс при посредничестве адвокатов сообщили, что прекращенный KNAB уголовный процесс комментировать не будут.

Ни Брандавс, ни Алексеенко и Степаненко больше не являются членами "Чести служить Риге". Во главе некогда возглавляемой Америксом политической организации стоит Олег Буров, а Америкс - рядовой член. Буров верит в слова Америкса, что он в схемах Брандавса и Мартинсонса не участвовал.

Короткое время в партии действовал и Андрей Блажко. Связанные когда-то с Блажко компании Burlat и BMS Tehnoloģija не только регулярно выигрывали конкурсы жилищного департамента Рижской думы на ремонт муниципальных квартир. Представляемая Брандавском Rīgas karte привлекала их в качестве буферных компаний в своих миллионных сделках с Rīgas satiksme.

Служба государственных доходов на основании полученной KNAB информации начала проверку Rīgas satiksme и обнаружила, что расходы искусственно увеличивались в течение многих лет, имели место махинации с НДС. В основном это были сделки с Rīgas kartу по содержанию билетной системы, также были обнаружены фиктивные контракты на консультации.

В 2021 году VID возбудил уголовное дело за возможное уклонение от уплаты налогов. Летом прошлого года Европейская прокуратура взялась за расследование дела Rīgas satiksme. Прокурор Гатис Доникс говорит, что ущерб, нанесенный госбюджету Латвии по этому делу, составляет более 20 миллионов евро.