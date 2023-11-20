Видео ⟩ Скоро существенно вырастут выплаты по госдолгу

Ожидается, что и в следующем, и в послеследующем году существенно вырастут расходы Латвии на госдолг.

Министр финансов Арвил Ашераденс прокомментировал: "В последующие годы важно продолжать поддерживать долг Латвии на умеренном уровне долгосрочности, чтобы темп его прироста был ниже темпа экономического роста и можно было перефинансировать долг на оптимальных условиях".

Он неоднократно заявлял, что "период дешевых денег закончился".

В тот же день Госкасса сообщила, что Латвия заняла на международных финансовых рынках 600 млн. евро.