Видео ⟩ Скоро существенно вырастут выплаты по госдолгу

Расходы на госдолг в последующие годы будут все больше давить на бюджет. Это ограничит возможности правительства финансировать здоровье, образование и другие нужды, сообщают TV3 Ziņas.
Ожидается, что и в следующем, и в послеследующем году существенно вырастут расходы Латвии на госдолг.
Министр финансов Арвил Ашераденс прокомментировал: "В последующие годы важно продолжать поддерживать долг Латвии на умеренном уровне долгосрочности, чтобы темп его прироста был ниже темпа экономического роста и можно было перефинансировать долг на оптимальных условиях".
Он неоднократно заявлял, что "период дешевых денег закончился".
В тот же день Госкасса сообщила, что Латвия заняла на международных финансовых рынках 600 млн. евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!