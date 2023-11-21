Вт, 21.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В VUGD не заполнено более 11% вакансий

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Мартиньш Балтманис
Мартиньш Балтманис Фото: Ieva Leiniša/LETA

В настоящее время в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) не заполнено 11,4% вакансий, рассказал сегодня утром телеканалу TV3 начальник VUGD Мартиньш Балтманис.

Глава VUGD отметил, что больше всего сотрудников не хватает в Риге и ее окрестностях.

Балтманис рассказал, что сейчас зарплаты работников VUGD на 19%-24% меньше, чем в среднем по народному хозяйству, хотя пять лет назад они достигали этого среднего уровня.

Некоторые улучшения в следующем году в службе произойдут, так как с января ожидается прибавка к зарплате сотрудников на 10%, а также в проекте бюджета обозначено дополнительное финансирование на повышение социальных гарантий.

Говоря об уроке трагедии, произошедшей 10 лет назад в Золитуде, Балтманис отмечает, что в сфере пожарной безопасности за минувшие годы нельзя было отметить каких-то существенных улучшений. В свою очередь, в сфере контроля за строительством произошли существенные изменения, и с точки зрения правовых актов контроля больше.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх