В VUGD не заполнено более 11% вакансий

Глава VUGD отметил, что больше всего сотрудников не хватает в Риге и ее окрестностях.

Балтманис рассказал, что сейчас зарплаты работников VUGD на 19%-24% меньше, чем в среднем по народному хозяйству, хотя пять лет назад они достигали этого среднего уровня.

Некоторые улучшения в следующем году в службе произойдут, так как с января ожидается прибавка к зарплате сотрудников на 10%, а также в проекте бюджета обозначено дополнительное финансирование на повышение социальных гарантий.

Говоря об уроке трагедии, произошедшей 10 лет назад в Золитуде, Балтманис отмечает, что в сфере пожарной безопасности за минувшие годы нельзя было отметить каких-то существенных улучшений. В свою очередь, в сфере контроля за строительством произошли существенные изменения, и с точки зрения правовых актов контроля больше.