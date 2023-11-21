В VUGD не заполнено более 11% вакансий

В настоящее время в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) не заполнено 11,4% вакансий, рассказал сегодня утром телеканалу TV3 начальник VUGD Мартиньш Балтманис.
Глава VUGD отметил, что больше всего сотрудников не хватает в Риге и ее окрестностях.
Балтманис рассказал, что сейчас зарплаты работников VUGD на 19%-24% меньше, чем в среднем по народному хозяйству, хотя пять лет назад они достигали этого среднего уровня.
Некоторые улучшения в следующем году в службе произойдут, так как с января ожидается прибавка к зарплате сотрудников на 10%, а также в проекте бюджета обозначено дополнительное финансирование на повышение социальных гарантий.
Говоря об уроке трагедии, произошедшей 10 лет назад в Золитуде, Балтманис отмечает, что в сфере пожарной безопасности за минувшие годы нельзя было отметить каких-то существенных улучшений. В свою очередь, в сфере контроля за строительством произошли существенные изменения, и с точки зрения правовых актов контроля больше.
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