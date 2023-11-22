"Жесток, хитер и проницателен". Кто такой Яхья Синвар, лидер ХАМАС в Газе?

Годы в тюрьме

Большую часть своей взрослой жизни — более 22 лет — Синвар провел в израильских тюрьмах, с 1988 по 2011 год. Время, проведенное там, в том числе в одиночной камере, похоже, еще больше радикализировало его.

«Он сумел безжалостно навязать свою власть, используя силу», — говорит Яари. Он позиционировал себя как лидера заключенных, вел от их имени переговоры с тюремной администрацией и следил за дисциплиной в тюрьме.

Человек с автоматом Фото: Getty Images

В сделанном израильским правительством анализе личности Синвара во время его пребывания в тюрьме его характер описывался как «жестокий, авторитетный, влиятельный, обладающий необычными способностями к выносливости, хитрый и манипулятивный, довольствующийся малым… Хранит секреты даже в тюрьме среди других заключенных… Обладает способностью увлекать за собой толпу».

Мнение о Синваре, сложившееся у Яари за время их знакомства, сводилось к тому, что он психопат. «[Но] сказать: „Синвар — психопат, и точка“, — было бы ошибкой, — говорит он, — потому что тогда вы не сможете разобраться в этой странной, сложной фигуре».

По словам Яари, Синвар «чрезвычайно хитер, проницателен — человек, который умеет включать и выключать тип личного обаяния».

Когда Синвар говорил ему, что Израиль должен быть уничтожен, и настаивал на том, что еврейскому народу нет места в Палестине, «он шутил: „Может быть, мы сделаем для тебя исключение“».