В российской колонии найден мертвым бывший генерал-майор Максименко

Эту информацию подтвердил адвокат Максименко Андрей Гривцов. Telegram-канал "112" сообщает, что останки Максименко были обнаружены в помещении для хранения вещей тюрьмы ИК-11 в Нижегородской области. В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает, что Максименко нашли в психиатрической больнице Нижнего Новгорода.

В 2018 году Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам лишения свободы за взятку. Его также приговорили к штрафу в 165 миллионов рублей (1,7 миллиона евро) и лишили звания генерал-майора.

По версии следствия, в 2016 году Максименко получил взятку в 500 тыс. долларов от ресторатора Олега Шейхаметова, криминального авторитета Захария Калашова. Взамен Максименко со своим заместителем Александром Ламоновым и первым замглавы московского управления СК Денисом Никандровым помогли освободить из СИЗО соратника Шакро Калашова - Андрея Кочуйкова, задержанного после перестрелки в Москве в конце 2015 года.

Одновременно с Максименко были арестованы Ламонов и Никандров, которые пошли на сделку со следствием. Никандрова приговорили к 5 с половиной годам строгого режима, он был освобожден УДО. Ламонов получил пять лет колонии, и вскоре также вышел на свободу условно-досрочно.

По делу также проходил глава следственного управления СК России по Москве Александр Дрыманов, которого приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Он вину не признал.