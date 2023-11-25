Несколько недель назад Apollo.lv получил электронное письмо от специалиста по закупкам Юриса (имя изменено), который выразил обеспокоенность по поводу закупок продовольствия для латвийской армии. Туда включены эксклюзивные продукты питания - 3,7 тонны манго, тонна ломтиков авокадо в панировке со вкусом чили, тонна питайи, хвосты омаров, омары целиком, морские гребешки и другие экзотические продукты. Apollo.lv выяснил, почему эти продукты включены в продовольственные закупки и нужно ли солдатам питаться таким эксклюзивом.

Юрис сказал: "Это контракт на несколько миллионов евро. Правильно ли тратить на него деньги? Входящие в него продукты питания непропорциональны и неуместны. Я не вижу причин, почему эти продукты питания следует использовать".