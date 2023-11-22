Ашераденс рассказал, где можно взять 16 млн евро для пониженной ставки PVN на фрукты и овощи

В качестве компенсационной меры предлагается также более быстрое повышение ставок акциза на сигареты - на 15%, или на 10 процентных пунктов больше, чем заложенное в бюджет. Влияние на цену составит 0,49 евро за пачку по сравнению со ставкой на 2023 год. Такое повышение позволит дополнительно собрать 5 млн евро.

Также предлагается повысить ставки акциза на крепкие спиртные напитки на 8%, или на три процентных пункта больше, чем заложено в бюджете. Влияние на цену составит 0,67 евро за литр по сравнению со ставкой на 2023 год. Такое повышение ставок позволит получить 1,5 млн евро.

Также предлагается более быстрое повышение ставок на нагреваемый табак - на 15%, или на 10 процентных пунктов по сравнению с заложенным в бюджет повышением. Влияние на цену составит 0,22 евро за пачку по сравнению со ставкой на 2023 год. Ожидается, что данная компенсационная мера позволит привлечь 1,3 млн евро.

Ставки акцизов на курительный табак также будут повышаться более быстрыми темпами - на 15%, что на пять процентных пунктов по сравнению с заложенным в бюджет повышением. Влияние на цену составит 0,67 евро за 40 г табака по сравнению со ставкой на 2023 год. Ожидается, что эта компенсационная мера позволит привлечь 790 000 евро.

Также будет предложено более резкое повышение ставок акциза на заменители табака и акциза на природный газ.

В общей сложности предлагаемые компенсационные меры принесут бюджету 12 721 300 евро.

Еще 3 млн евро можно получить за счет отмены субсидий, которые планировалось выплачивать плодоовощным хозяйствам, сообщил Ашераденс.

Эти предложения будут обсуждаться на заседании Кабинета министров на следующей неделе.