Начат процесс об административном правонарушении за нападение на врача RAKUS

Процесс начат по факту возможного нанесения малозначительных телесных повреждений. За такое деяние законом предусмотрен штраф в размере от 210 до 500 евро, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Пострадавшей назначена экспертиза.

Как сообщалось, пациент был доставлен в больницу после длительных реанимационных мероприятий. Ему продолжали оказывать медицинскую помощь, после чего были проведены все диагностические исследования и медицинские консультации, предусмотренные законодательством, в том числе чтобы начать протокол констатации смерти мозга.

Не согласные с решением консилиума, родственницы пациента всячески нарушали порядок в реанимации, а в конечном итоге одна из них бросилась на врача. Врач получила травмы и была признана негодной к работе, а в ночь на понедельник ей стало хуже, и она была доставлена в больницу.

Пациенты нередко проявляют агрессию по отношению к медицинскому и сестринскому персоналу больницы или другим сотрудникам, но нанесение телесных повреждений врачу, выполняющему свои обязанности, считается исключительной ситуацией, сказала Намниеце. В больницу была вызвана полиция.