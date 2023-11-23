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Начат процесс об административном правонарушении за нападение на врача RAKUS

rus.tvnet.lv/LETA
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Больница RAKUS
Больница RAKUS Фото: Edijs Pālens/LETA

Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении по факту нападения родственницы пациента на врача Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS).

Процесс начат по факту возможного нанесения малозначительных телесных повреждений. За такое деяние законом предусмотрен штраф в размере от 210 до 500 евро, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Пострадавшей назначена экспертиза.

Как сообщалось, пациент был доставлен в больницу после длительных реанимационных мероприятий. Ему продолжали оказывать медицинскую помощь, после чего были проведены все диагностические исследования и медицинские консультации, предусмотренные законодательством, в том числе чтобы начать протокол констатации смерти мозга.

Не согласные с решением консилиума, родственницы пациента всячески нарушали порядок в реанимации, а в конечном итоге одна из них бросилась на врача. Врач получила травмы и была признана негодной к работе, а в ночь на понедельник ей стало хуже, и она была доставлена в больницу.

Пациенты нередко проявляют агрессию по отношению к медицинскому и сестринскому персоналу больницы или другим сотрудникам, но нанесение телесных повреждений врачу, выполняющему свои обязанности, считается исключительной ситуацией, сказала Намниеце. В больницу была вызвана полиция.

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