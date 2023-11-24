Средняя зарплата в Эстонии превысила 1800 евро: за год рост составил более 10%

Медианная зарплата в третьем квартале составила 1500 евро, что на 11,2% больше, чем в том же квартале прошлого года.

Аналитик Департамента статистики Лийна Куузик пояснила, что в разрезе сфер деятельности средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале была наиболее высокой в сферах информации и связи (3222 евро), финансовой и страховой деятельности (2813 евро) и в энергетике (2376 евро).

Наиболее низкой средняя зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1197 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг* (1202 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1265 евро). Более всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере образования (18,2%), а также в сфере здравоохранения и социальных услуг (14,95).

Самой высокой месячная брутто-зарплата была в Харьюском (2040 евро) и Тартуском уездах (1790 евро), а самой низкой — в Валгаском (1336 евро) и Саареском (1393 евро) уездах. В сравнении с прошлым годом более всего зарплаты выросли в Ида-Вируском (11,8%) и Валгаском (11,5%) уездах. Самый скромный рост зарплат в сравнении с прошлым годом наблюдался в Рапласком (8,6%) и Ляэнеском (8,6%) уездах.

Медианная зарплата, т. е. показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, в третьем квартале 2023 года составила 1500 евро. Наиболее высокой медианная зарплата была в сферах информации и связи (2728 евро), а также финансовой и страховой деятельности (2353 евро). Самой низкой медианная зарплата была в сфере операций с недвижимым имуществом (893 евро) и в предоставлении прочих видов услуг (962 евро).

Начиная с первого квартала 2023 года Департамент статистики использует для публикации средней зарплаты данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе**, так и договора о службе.

* К предоставлению прочих видов услуг относятся деятельность организаций, ремонт компьютеров, предметов потребления и предметов домашнего обихода, а также различные персональные услуги, не классифицированные в других рубриках.

** За исключением работников сферы управления Министерства обороны и Министерства внутренних дел