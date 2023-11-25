Видео ⟩ Израиль получил список заложников, которые будут освобождены в субботу. Состояние освобожденных в пятницу - хорошее

Суббота - второй день прекращения огня между исламистским движением ХАМАС и Израилем. Ожидается, что Катар, который выступает посредником между сторонами в конфликте, объявит, сколько заложников и заключенных будет освобождено.

Израильские власти заявили, что получили список заложников, которым будет разрешено покинуть сектор Газа в субботу, но не уточнили их число и ожидаемое время освобождения.

Первая группа из 24 заложников - 13 израильтян и 11 иностранцев - похищенных в секторе Газа семь недель назад, была освобождена в пятницу после начала прекращения огня. Среди них было четверо человек с двойным гражданством, которые также имеют немецкое подданство. Восемь из 13 израильтян - дети.

VIDEO: Red Cross vehicles driving into Egypt with hostages pic.twitter.com/qGAijTKSf8 — Trey Yingst (@TreyYingst) November 24, 2023