Израиль получил очередной список заложников, которых террористическая группировка ХАМАС планирует освободить в субботу, 25 ноября. Израильский портал Ynet со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил вечером в пятницу, что проинформированы семьи 13 заложников. Другие источники сообщили, что в субботу планировалось освободить 10 человек.
Видео ⟩ Израиль получил список заложников, которые будут освобождены в субботу. Состояние освобожденных в пятницу - хорошее
Суббота - второй день прекращения огня между исламистским движением ХАМАС и Израилем. Ожидается, что Катар, который выступает посредником между сторонами в конфликте, объявит, сколько заложников и заключенных будет освобождено.
Израильские власти заявили, что получили список заложников, которым будет разрешено покинуть сектор Газа в субботу, но не уточнили их число и ожидаемое время освобождения.
Первая группа из 24 заложников - 13 израильтян и 11 иностранцев - похищенных в секторе Газа семь недель назад, была освобождена в пятницу после начала прекращения огня. Среди них было четверо человек с двойным гражданством, которые также имеют немецкое подданство. Восемь из 13 израильтян - дети.
VIDEO: Red Cross vehicles driving into Egypt with hostages pic.twitter.com/qGAijTKSf8— Trey Yingst (@TreyYingst) November 24, 2023
Первые заложники, вернувшиеся в Израиль, были доставлены в больницы недалеко от Тель-Авива и воссоединились со своими семьями. Четверо детей, три матери и пожилая женщина прибыли в детский медицинский центр Шнайдер. Как израильская газета Haaretz цитирует директора учреждения Эфрата Барона Хар Лева, "их физическое состояние хорошее".
BREAKING: 13 hostages are back in Israel pic.twitter.com/NiXx3mVPTR— Trey Yingst (@TreyYingst) November 24, 2023
Как сообщалось, в пятницу палестинская группировка ХАМАС передала Международному комитету Красного Креста (МККК) в секторе Газа первую группу из 24 заложников - 13 израильтян, 10 граждан Таиланда и одного филиппинца. В обмен на этих заложников Израиль освободил 39 палестинских заключенных - 24 женщины и 15 мальчиков и подростков.
Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в пятницу в 7 часов утра. Соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве Катара, Египта и США.
Соглашение предусматривает, что в течение перемирия будут освобождены 50 заложников, захваченных ХАМАС, и 150 палестинских заключенных.
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