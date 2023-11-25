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Видео ⟩ Программа: популярный фитнес-клуб в Риге без ведома клиента продлевает договор и отправляет счета

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Rocksweeper/Shutterstock

Эдгар приобрел годовую подписку в спортивном клубе Lemon Gym. Через 12 месяцев - как говорится в договоре, решил его расторгнуть и спортивный клуб больше не посещать. Мужчина написал заявление о прекращении обязательств и ему показалось, что все улажено, однако через полтора года Эдгар получил приветствие от Lemon Gym с выставленными счетами, сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

"Без моего ведома, договор был продлен еще на год, что стало для меня очень большим сюрпризом", - рассказал программе Эдгар.

Получив счета, Эдгар связался со спортивным клубом. В ответ Lemon Gym заявил, что в их систему не введена информация о разрыве контракта, поэтому Эдгару необходимо явиться в спортивный клуб с заявлением, в котором говорится, что он больше не будет посещать спортивный клуб.

"Прошло полтора года. Обычно такие документы я храню не так долго", - отмечает Эдгар.

Bez Tabu отправилась с необъявленным визитом в офис Lemon Gym, где встретили  представителя спортивного клуба, которая обещает рассмотреть ситуацию, отметив, что записи телефонных разговоров и электронные письма доступны. Как отмечает передача, к моменту монтажа сюжета обещанного объяснения от Lemon Gym так и не поступило.

Подробнее смотрите в сюжете Bez Tabu! 

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