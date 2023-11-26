Видео ⟩ В Израиль вернулись несколько детей, похищенных ХАМАС

Передача заложников произошла в больнице города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Заложников доставили на пограничный переход Рафах с Египтом, где они были переданы израильской армии.

Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в пятницу, 24 ноября. В обмен на освобождение заложников террористами, Израиль освободит часть заключенных в тюрьмы палестинцев.

В субботу правящий в секторе Газа ХАМАС также пообещал освободить 13 израильских заложников и семерых иностранцев в обмен на 39 палестинских пленных. Об этом заявили представители Катара, посредника в переговорах о прекращении огня.

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"После задержек общение Катара и Египта с обеими сторонами позволило преодолеть препятствия на пути обмена пленными, и сегодня вечером 39 палестинских мирных жителей будут освобождены, а семь иностранцев покинут сектор Газа вместе с 13 израильскими заложниками", - написал на платформе X пресс-секретарь МИД Катара Маджед аль-Ансари.

Он уточнил, что ХАМАС освободит восемь детей и пять женщин, а также семерых иностранцев, гражданство которых не разглашается.

В свою очередь, из израильских тюрем будут освобождены 33 палестинских несовершеннолетних и шесть женщин.

7 октября ХАМАС напал на Израиль, в результате чего погибли более 1200 человек, абсолютное большинство из которых составляли гражданские лица. Еще около 240 человек, включая женщин, детей и стариков, были взяты в заложники террористами и вывезены в сектор Газа.

Израиль ответил на атаку ХАМАС массированной бомбардировкой сектора Газа, а позже начал и наземную операцию. Израиль пообещал возобновить интенсивное наступление после перемирия.